МИД Ирана: На данный момент никаких переговоров с США не ведется

Иран на данный момент не ведет никаких переговоров с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи.

«Мы никогда не избегали использовать дипломатический инструмент для защиты наших национальных интересов. Пока противоположная сторона занимается агрессией и нападениями на Иран, наше внимание сконцентрировано исключительно на обороне… На данный момент никаких переговоров с США не ведется», — заявил Багаи в эфире иранского гостелевидения.

По его словам, пока США не изменят своей позиции, «разумный» дипломатический процесс невозможен.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные, начиная с 8 июля, осуществили серии атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждает, что все началось с ответа на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные отвечали ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Sputnik Армения