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ПОЛИТИКА

Рубен Маргарян

Рубен Маргарян

МОЖЕТ, СКИНЕМСЯ?

Через пару дней соберется на свое первое заседание новый парламент. Выберет нового премьера. Уже порядком старого Пашиняна.

Ну а потом, по традиции, довольные собой члены правящей партии затянут песню о том, какая у нас плохая оппозиция, которая мешает правящей партии, оттого все проблемы в нашей стране. Как проблемы за предыдущие годы правления Пашиняна, так и те новые, которые прибавятся. И чем больше будет проблем, тем инициативнее довольные, по примеру своего шефа, жизнью николята будут учить оппозицию как правильно себя вести…

МОЖЕТ ТАК СЛУЧИТСЯ, ЧТО В СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛА, ЕСЛИ ОН СТОЛЬКО ОСТАНЕТСЯ, новых проблем не прибавится? Не может. Безнаказанно нарушать пусть не писанные, но естественные законы природы нельзя, в том числе и в политике. Их нарушение наказуемо, и чем чаще нарушаешь, тем могучее расплата.

Уже приход к власти Пашиняна в 2018-ом был явлением противоестественным. Уже тогда предупреждали, что хорошим «бархатная революция» закончиться не может. Как любая, вообще-то, революция.

Естественный ход событий был нарушен, и пришла война, которая обнулила достигнутые Арменией достижения в военной сфере, безопасности, дипломатии. По неписанным законам политики Пашинян должен был уйти. Лучше всех это понимал Армен Григорян со своим знаменитым призывом убрать Пашиняна, чтобы не было больше жертв, не было больше территориальных потерь, чтобы и дальше не позориться.

Поэт говорил: «Пророков нет в отечестве моем, но и в других отечествах не густо». А когда они, пророки, все-таки появляются, их часто сжигают на костре. Армен «сгорел» в зале николовского суда на скамье подсудимых, где сидел по надуманному обвинению.

Никол сохранил власть на выборах-2021. Как сохранил, чисто-нечисто, кто виноват, кто помог, в чем ошибка оппозиции, другие вопросы… Все это интересно, но главное другое: снова нарушен естественный ход событий. Никол остался у власти, и это закончилось этнической чисткой Арцаха.

Никол удержал власть и в 2026-ом. Как удержал, репрессиями ли, замаскированным подкупом ли, потому как оппозиция плохая, или поддержка у Никола с Запада сильная? Все это интересно. Но главное — то, что снова нарушено логичное развитие событий, вывод не сделан. Потому, хотелось бы сказать, что нас ожидают спокойные годы, но, представляется, это будет из жанра фантастики: естественный ход событий нарушен, расплата неминуема.

Дело не в том, хороший человек Пашинян или нехороший. Благие у него стремления или нет… Все люди рождаются хорошими. Все хотя жить счастливо, приносить и приумножать добро. Благие намерения у всех, но не у всех складывается. Потому как, если бы все благие намерения людей сбывались, мы бы жили в раю. Увы, человек лишь предполагает, но события идут не так, как нам хотелось бы.

Представим очень хорошего человека, который очень любит таксовать. Даже готов делать это бесплатно. Но всякий раз, когда к нему садится пассажир, поездка заканчивается аварией.

Кто виноват? Таксист? А может плохая дорога, плохие тормоза, некачественный бензин, враги прокололи колеса, неправильные правила уличного движения, плохая дорожная полиция, водители других машин или сам пассажир, который отвлекал водителя? Все это интересные вопросы, но факт в том, что всякий раз, когда таксует именно этот таксист, человек с очень благими намерениями, авария неизбежна.

Что делать? Просто не позволять ему водить такси, отобрать права. Ну а он тупо не отдает, крыша в таксопарке хорошая…

Есть такая байка. То ли правда, то ли анекдот, то ли правда наполовину… Об одном хирурге. Известное дело, при Советах, после операции хирургам клали в карман пухленькие конверты. За удачную операцию. Этому хирургу тоже клали в карман халата пухленькие конверты. Но за то, чтобы не он делал операцию, чтобы больной получил шанс на жизнь…

Может, и нам скинуться всем народом? Только ведь не возьмет: он же бессребреник, будет таксовать дальше.

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