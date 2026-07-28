МЭР ГЮМРИ НЕ ЗАКЛЮЧАЛ СДЕЛКУ С ПАШИНЯНОМ. КАК ДОЛГО САРИК ПРОБУДЕТ В ДЕПУТАТСКОМ КРЕСЛЕ?

Укрупнение и без того крупной общины Горис за счет присоединения деревень Тех и Татев в преддверие осенних выборов в совет общины только подтвердило, что укрупнение проводится с целью упразднения института марзпетов. В Горисе присоединение этих административных единиц не считают целесообразным ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения решения социальных проблем, однако власть в этом вопросе не советуется с мнением местных жителей, хотя ее к этому обязывает закон. Если в Сюнике очередное укрупнение увязывают с упразднением института марзпетов, то в Гюмри о предстоящем укрупнении говорят исключительно в контексте досрочных выборов.

ВЛАСТЬ, ПОХОЖЕ, РЕШИЛА ПОВТОРИТЬ В ГЮМРИ СЦЕНАРИЙ ВАГАРШАПАТА, когда за счет присоединения общины Хой ГД удалось провести на пост мэра своего претендента. Им стал бывший староста деревни Хой, ранее занимавший пост руководителя общины Вагаршапат в статусе и. о. Аргишти Мехакян. В Вагаршапате, напомню, досрочные выборы стали следствием отставки мэра Дианы Гаспарян.

Оппозиции не удалось повторить в Эчмиадзине сценарий Гюмри, однако ГД пришлось приложить максимум усилий, чтобы преодолеть сопротивление жителей общины. В разгар гонений на Католикоса Всех Армян Гарегина Второго Эчмиадзин активно сопротивлялся назначенцу ГД. Досрочная кампания имела место по объективным причинам, чего не скажешь о Гюмри, где, по словам Пашиняна, следует провести досрочные выборы.

В качестве главного повода власть решила использовать укрупнение общины Гюмри за счет одной из прилегающих деревень, что вряд ли может считаться легитимным основанием для проведения досрочных выборов. Очевидно, что Пашинян просто решил покончить с властью оппозиции в совете второго города страны. Эта власть не дает ему покоя!

В связи с предстоящими планами и действиями ГД от мандата блока «Сильная Армения», как мы и прогнозировали, отказался первый заместитель мэра Вардана Гукасяна его зять Аветис Аракелян. Он сказал, что останется в совете Гюмри, дабы не допустить, чтобы дальнейшие события развивались по сценарию Пашиняна. Законно избранный мэр Гукасян со 2 октября 2025 г. находился под арестом по обвинению в вымогательстве и получении взятки. Его перевели под домашний арест 17 июля после 9 месяцев тюрьмы. Слухи о том, что замена тюремной камеры на домашний арест стала следствием сделки между Гукасяном и Пашиняном, не имеют под собой реальной почвы. Эти слухи распространяет гюмрийское подразделение ГД, жители города этим слухам не верят.

Пусть никого не смущает тот факт, что Сарик Минасян взял мандат, он пробудет в депутатском кресле до того, как Пашиняну удастся спровоцировать в северной столице внеочередные выборы совета. Как и следовало ожидать, Минасян отказался в этой связи от мандата авагани в совете Гюмри

Как мы и прогнозировали в предыдущих публикациях, Минасян отказался и от полномочий управляющего филиалом «Электрических сетей Армении» в Гюмри. Пока никто не знает, какие механизмы задействует Пашинян, чтобы спровоцировать досрочные выборы, зато уже все знают, что на досрочные выборы ГД пойдет с Сариком Минасяном, именно он возглавит список партии, а пока посидит в депутатском кресле

Аракелян, напротив, отказался от депутатского мандата, чтобы помешать Пашиняну и ГД спровоцировать досрочные выборы. Совет функционирует нормально, даже при бойкоте ГД большинство способно обеспечить кворум для принятия решений. Никакой сделки между коммунистами и ГД в совете не было, но именно такой сценарий рассматривает Пашинян, памятуя о сделке бывшего мэра Гюмри Самвела Баласаняна с ГД, по итогам которой Пашинян назначил его сына послом РА в Ираке. Тогда по итогам сделки пост мэра занял Вардгес Самсонян. Подобная история вряд ли имеет шансы на повторение, но Пашинян надеется…

В Гюмри тревожно, все ждут, к каким методам прибегнет Пашинян для реализации провозглашенного плана досрочных выборов, а в городе Веди жители, напротив, ликуют. На днях они узнали, что мэр Гарик Саркисян по прозвищу «Крокодил» взял мандат и стал депутатом от фракции ГД, стало быть, есть надежда, что на следующих выборах он не возглавит список ГД. У жителей Веди появился шанс на избавление от самого нерадивого из навязанных Пашиняном градоначальников…