USD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°C

Логотип
Логотип
НОВОСТИ

Информагентства

Информагентства

Масштабные лесные пожары во Франции и Испании: эвакуированы сотни тысяч людей

Во Франции и Испании продолжается один из крупнейших пожарных кризисов последних лет. Власти Франции во вторник распорядились эвакуировать почти 4 тысячи человек из туристических районов атлантического побережья, поскольку возвращение жары осложнило борьбу с крупным лесным пожаром к западу от Бордо, сообщает Associated Press.

Очаг возгорания в департаменте Жиронда удалось временно сдержать после спокойной ночи. Пожарным удалось взять под контроль новые очаги возгорания возле прибрежных дюн, а площадь выгоревшей территории пока остаётся на уровне около 420 кв. км. Однако власти называют ситуацию лишь «стабилизированной», а не полностью взятой под контроль. При повышении температуры и снижении влажности огонь может вновь распространиться.

Эвакуация затронула кемпинги, туристические деревни, гостиничные комплексы и зоны отдыха вокруг курорта Лакано, включая район Лакано-Осеан и берега озера Лакано. «Мы находимся в уязвимой ситуации. Мы продолжим бороться с пожаром, несмотря на ожидаемое повышение температуры», – заявил представитель Национальной федерации пожарных Франции Эрик Брокарди.

По данным властей, в районе леса Ланд-де-Гасконь, расположенного рядом с Бордо, огонь уничтожил около 42 тысяч гектаров леса. Этот регион считается важным центром лесной промышленности и одним из крупнейших массивов морских сосен в Европе. Метеорологическая служба Франции объявила в Жиронде «жёлтый» уровень предупреждения из-за жары. Во внутренних районах ожидается температура до 33–35 градусов Цельсия, а сочетание жары, ветра и низкой влажности повышает риск новых возгораний.

В соседней области Ланды тысячи эвакуированных жителей уже начали возвращаться домой после того, как другой крупный пожар прекратил распространяться. Этот очаг вынудил покинуть дома более 30 тысяч жителей и туристов. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожар в Ландах «остановлен», однако власти подчёркивают, что он не потушен полностью. Тлеющие участки, ветер и засуха могут вызвать новые вспышки, поэтому наблюдение за ситуацией продолжится ещё несколько дней или недель.

Тем временем в Испании сотни пожарных при поддержке военных подразделений и авиации продолжают бороться с несколькими крупными лесными пожарами. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что ночная работа пожарных дала «умеренно позитивный результат», однако предупредил о возможном ухудшении ситуации из-за новой волны жары.

Испанская метеослужба сообщила, что страна готовится к четвёртой волне жары этим летом, при этом в некоторых регионах температура может превысить 40 градусов Цельсия.

В Испании из-за пожаров уже эвакуированы около 79 тысяч человек, ещё примерно 30 тысячам жителей предписано оставаться дома. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию национального уровня. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал заключить национальное соглашение по борьбе с лесными пожарами, отметив, что изменение климата усиливает масштаб и разрушительность таких явлений.

News.am

НОВОСТИ

Рубинян вводит ограничения профессиональной деятельности СМИ – Марианна Каграманян
Глава МИД Украины заявил Аракчи, что атака на иранское судно была непреднамеренной
Правозащитница сообщила о жестоком избиении солдата – Минобороны отрицает
«Будем бороться»: адвокат раскрыла детали процесса против представителей Армянской церкви
Судилище в Баку: завершилось рассмотрение жалоб армянских пленных
Трамп принял Зеленского и Нетаньяху: в Белом доме встречи назвали продуктивными
Блок «Сильная Армения» заявил о выполнении обещаний, данных жителям Степанавана
Землетрясение в Японии: более 100 пострадавших, 60 афтершоков после сильного удара
Масштабные лесные пожары во Франции и Испании: эвакуированы сотни тысяч людей
Обвинительное заключение против епископов и Католикоса направлено в суд
В Тегеране заявили, что Киев, ударив по иранскому судну, вступает в «опасную игру
Т\К: Власти оказывают давление на владельцев цветочных хозяйств, требуя молчать
FIP: На фоне ограничений РФ экспорт молочной продукции сократился, зависимость от российского рынка выросла
Трамп поделился статьей о стратегической роли Азербайджана
С 1 августа доставщики еды в Армении должны будут иметь санитарную книжку
Состоялись общественные слушания по вопросу признания общественного приоритетного интереса в отношении 100 % акций ЗАО «ЭСА»
На 82-м году жизни скончался политический деятель Гарник Маргарян
Объем водозабора из озера Севан достиг исторического минимума
СВР: Евросоюз требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса
Россияне начали массово искать жилье в Армении на фоне слухов о второй волне мобилизации

Читайте также

ГЛАВНОЕ.

Рубинян вводит ограничения профессиональной деятельности СМИ – Марианна Каграманян

Рубен Рубинян, еще не вступив в полномочия председателя НС, решил ограничить профессиональную…

29.07.2026

НОВОСТИ

Глава МИД Украины заявил Аракчи, что атака на иранское судно была непреднамеренной

Глава МИД Украины Андрей Сибига в разговоре с министром иностранных дел Ирана…

29.07.2026

НОВОСТИ

Правозащитница сообщила о жестоком избиении солдата – Минобороны отрицает

19-летний военнослужащий А. Г. был жестоко избит в одной из воинских частей…

29.07.2026

НОВОСТИ

«Будем бороться»: адвокат раскрыла детали процесса против представителей Армянской церкви

Защита представителей Армянской Апостольской церкви (ААЦ) намерена использовать все предусмотренные законом механизмы…

29.07.2026

НОВОСТИ

Судилище в Баку: завершилось рассмотрение жалоб армянских пленных

В Баку на «суде» по рассмотрению апелляционных жалоб армянских пленных завершились судебные…

29.07.2026

НОВОСТИ

Трамп принял Зеленского и Нетаньяху: в Белом доме встречи назвали продуктивными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ключевых темах встречи с президентом США…

29.07.2026

НОВОСТИ

Блок «Сильная Армения» заявил о выполнении обещаний, данных жителям Степанавана

Блок «Сильная Армения» подвел итоги работы по выполнению обещаний жителям Степанавана и…

29.07.2026

НОВОСТИ

Землетрясение в Японии: более 100 пострадавших, 60 афтершоков после сильного удара

В результате мощного землетрясения на юге Японии пострадали не менее 100 человек,…

29.07.2026

НОВОСТИ

Обвинительное заключение против епископов и Католикоса направлено в суд

Генеральный прокурор утвердила обвинительное заключение по делу шести епископов Святого Эчмиадзина и…

28.07.2026

НОВОСТИ

В Тегеране заявили, что Киев, ударив по иранскому судну, вступает в «опасную игру

Украина, ударив по иранскому коммерческому судну в Каспийском море, вступает в «опасную…

28.07.2026