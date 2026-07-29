Масштабные лесные пожары во Франции и Испании: эвакуированы сотни тысяч людей

Во Франции и Испании продолжается один из крупнейших пожарных кризисов последних лет. Власти Франции во вторник распорядились эвакуировать почти 4 тысячи человек из туристических районов атлантического побережья, поскольку возвращение жары осложнило борьбу с крупным лесным пожаром к западу от Бордо, сообщает Associated Press.

Очаг возгорания в департаменте Жиронда удалось временно сдержать после спокойной ночи. Пожарным удалось взять под контроль новые очаги возгорания возле прибрежных дюн, а площадь выгоревшей территории пока остаётся на уровне около 420 кв. км. Однако власти называют ситуацию лишь «стабилизированной», а не полностью взятой под контроль. При повышении температуры и снижении влажности огонь может вновь распространиться.

Эвакуация затронула кемпинги, туристические деревни, гостиничные комплексы и зоны отдыха вокруг курорта Лакано, включая район Лакано-Осеан и берега озера Лакано. «Мы находимся в уязвимой ситуации. Мы продолжим бороться с пожаром, несмотря на ожидаемое повышение температуры», – заявил представитель Национальной федерации пожарных Франции Эрик Брокарди.

По данным властей, в районе леса Ланд-де-Гасконь, расположенного рядом с Бордо, огонь уничтожил около 42 тысяч гектаров леса. Этот регион считается важным центром лесной промышленности и одним из крупнейших массивов морских сосен в Европе. Метеорологическая служба Франции объявила в Жиронде «жёлтый» уровень предупреждения из-за жары. Во внутренних районах ожидается температура до 33–35 градусов Цельсия, а сочетание жары, ветра и низкой влажности повышает риск новых возгораний.

В соседней области Ланды тысячи эвакуированных жителей уже начали возвращаться домой после того, как другой крупный пожар прекратил распространяться. Этот очаг вынудил покинуть дома более 30 тысяч жителей и туристов. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожар в Ландах «остановлен», однако власти подчёркивают, что он не потушен полностью. Тлеющие участки, ветер и засуха могут вызвать новые вспышки, поэтому наблюдение за ситуацией продолжится ещё несколько дней или недель.

Тем временем в Испании сотни пожарных при поддержке военных подразделений и авиации продолжают бороться с несколькими крупными лесными пожарами. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что ночная работа пожарных дала «умеренно позитивный результат», однако предупредил о возможном ухудшении ситуации из-за новой волны жары.

Испанская метеослужба сообщила, что страна готовится к четвёртой волне жары этим летом, при этом в некоторых регионах температура может превысить 40 градусов Цельсия.

В Испании из-за пожаров уже эвакуированы около 79 тысяч человек, ещё примерно 30 тысячам жителей предписано оставаться дома. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию национального уровня. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал заключить национальное соглашение по борьбе с лесными пожарами, отметив, что изменение климата усиливает масштаб и разрушительность таких явлений.

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