Министр: Армения не сможет рассчитывать на сопоставимые цены на газ за пределами ЕАЭС

Армения не сможет рассчитывать на сопоставимые цены на газ за пределами ЕАЭС. Такое мнение выразил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения ведет поиск альтернативы отношениям с Россией не только в экономическом, но и в политическом плане, передаёт ТАСС.

«ЕАЭС является не только ключевым рынком сбыта, но и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики. В рамках Общего рынка газа Союза Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за 1 тыс. куб. м. А если сравнить цену с актуальными «европейскими» ценами на газ, превышающими сегодня $600 за 1 тыс. куб. м — иначе чем субсидированием это назвать нельзя. Эта сумма составляет около $1 млрд в год. Вряд ли кто-нибудь за пределами Союза сможет предложить Армении такие условия», — отметил российский министр.

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