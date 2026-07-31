Может ли ЕС потребовать от Армении ввести визовый режим с Россией?

Официальный представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, комментируя отношения Армении и Европейского союза, не стал отвечать на вопрос о том, может ли ЕС потребовать от Армении ввести визовый режим для граждан России.

Этот вопрос был задан во время ежедневного брифинга Европейской комиссии. У Мерсье также спросили, обсуждалась ли данная тема с армянскими официальными лицами. Вопросы прозвучали после заявления депутата Европейского парламента Фернанда Картейзера, который предположил, что Армении, независимо от экономических и финансовых последствий, придется присоединиться к санкциям против России в случае подачи заявки на вступление в Европейский союз, сообщает «Factor.am».

«Когда речь идет об обсуждении процесса вступления, важно подчеркнуть, что сегодня Армения ближе к Европейскому союзу, чем когда-либо прежде. Первый саммит ЕС — Армения, состоявшийся несколько недель назад, стал настоящим успехом. В дополнение к Плану устойчивости и роста, отличному сотрудничеству в рамках Европейского фонда мира и партнерских миссий Армения сделала еще один шаг к Европейскому союзу, приняв так называемый «законопроект о ЕС». Это действительно важный символический шаг», — заявил Гийом Мерсье.

По его словам, вступление в Европейский союз представляет собой четко определенный процесс, основанный на заслугах, который требует официальной заявки от страны-кандидата.

«Сейчас мы тесно сотрудничаем с Арменией, чтобы приблизить ее к Европейскому союзу, в том числе в таких сферах, как транспортная взаимосвязанность, торговля и многое другое», — заключил он, так и не ответив на основной вопрос.

Panarmenian.net