Может ли оппозиция пригласить Гарегина II в парламент? Мнения разных фракций

Поводом для нового витка напряженности на политической арене может стать вопрос о том, примет ли Католикос всех армян Гарегин II участие в первой сессии вновь избранного Национального собрания.

Ранее пресса писала, что Католикос не будет участвовать в открытии первой сессии вновь избранного парламента 2 августа. По данным СМИ, не исключено, что правительство вместо Католикоса пригласит в Национальное собрание одного из мятежных иерархов – главу Армянской епархии стран Балтии архиепископа Вазгена Мирзаханяна, который, однако, не подтвердил эту новость.

Прошедшая в парламент оппозиция убеждена, что нынешняя власть, в рамках проходящей в последние месяцы политической кампании против Церкви, не станет приглашать Католикоса.

Если прогноз оппозиции сбудется, то впервые в истории независимой Армении парламент начнет свою работу без благословения патриарха. Кроме того, если вместо Гарегина II в заседании примет участие мятежный священнослужитель, или один из расстриг, то оппозиция обещает не оставить этот шаг без ответа.

В беседе со Sputnik Армения руководитель оппозиционной фракции «Армения» Анна Григорян заявила, что если правительство пойдет на такой шаг, то это станет беспрецедентным явлением с далеко идущими последствиями.

«Это действительно беспрецедентная ситуация в истории нашей независимости, когда Католикос не будет в парламенте, чтобы благословить первую сессию. Но, к сожалению, это было и предсказуемо, потому что люди, которые должны были направить приглашение Католикосу, в своей предвыборной программе представили смещение Католикоса в качестве политического приоритета», – сказала она.

На наш вопрос, есть ли у оппозиции законная возможность пригласить Католикоса в парламент по собственной инициативе, Григорян ответила, что они должны изучить этот вопрос, но проблема не только правовая. По ее убеждению, даже если будет такая возможность, трудно себе представить, что Католикос согласится прийти в парламент, где представители власти уже долгое время ведут против него публичную кампанию.

Депутат от оппозиции заверила, что если Католикоса не будет в парламенте, то это обстоятельство обязательно получит политическую оценку.

«Мы будем озвучивать эту проблему посредством публичных заявлений и политических оценок», – говорит собеседница Sputnik Армения.

Оппозиция также обещает жесткий ответ, если правительство попытается пригласить на первое заседание нового парламента одного из мятежных священнослужителей, примкнувших к кампании против Католикоса. По словам Григорян, это абсолютно неприемлемо для их политической силы.

«Эти люди для нас – предатели и не обладают тем статусом, на основании которого они могут благословить парламент. Это будет однозначно неприемлемо, и мы это так не оставим», – подчеркнула она.

Аналогичного мнения придерживается также депутат от фракции «Сильная Армения» новоизбранного парламента Айк Фарманян.

По его словам, действующее законодательство четко определяет, что Католикос имеет право участвовать в первой сессии парламента, а порядок участия любого другого священнослужителя законом не предусмотрен.

«Если будет приглашено другое лицо, то это будет процедура, не предусмотренная конституционным законом «Регламент Национального Собрания»», – сказал Фарманян.

Наш собеседник затруднился сказать, возьмет ли на себя «Сильная Армения», как крупнейшая оппозиционная фракция, инициативу пригласить Католикоса на первое заседание. Он подчеркнул, что в законе «Регламент НС» нет пояснения касательно роли оппозиционных фракций в вопросе приглашения патриарха. При этом он также заметил, что данный вопрос может стать предметом обсуждения внутри их фракции.

Фарманян также отметил, что вариант, когда власти не пригласят Католикоса, вполне ожидаем, учитывая политическую риторику против Церкви в последнее время.

Он отметил, что в их фракции обсуждаются разные форматы ответной реакции, начиная от политических заявлений и заканчивая возможным визитом 2 августа в Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

«На данный момент я не могу сказать, в каком формате будет ответ, но вопрос точно не останется без реакции. Если Католикоса не пригласят или попытаются заменить его другим священнослужителем, за этим последует наша реакция», – подчеркнул Фарманян.

Он не исключил, что первая сессия Национального собрания может стать не только началом работы нового парламента, но и очередным политическим проявлением многомесячного углубляющегося противоречия между правительством и Армянской Апостольской церковью.

Парламентская оппозиция уже заявляет, что будет рассматривать любой неправомерный шаг правительства по отношению к Католикосу не только как протокольное нарушение, но и как еще один показатель политического отношения правительства к государственным институтам, церковно-государственным отношениям.