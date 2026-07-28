USD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°C

Логотип
Логотип
НОВОСТИ

Информагентства

Информагентства

«Москва слезам не верит»: Суренянц – о сути разговора лидеров Армении и РФ

Звонок премьер-министра Армении Никола Пашиняна президенту России Владимиру Путину был объективной необходимостью, а не политическим выбором Еревана, считает политолог Сурен Суренянц.

27 июля состоялся телефонный разговор лидеров Армении и РФ — Никола Пашиняна и Владимира Путина. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что стороны обменялись мнениями по поводу армяно-российской повестки, в частности, проблем, возникших в экономических отношениях. Кремль заявил, что на встрече была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

Эксперт в соцсетях охарактеризовал нынешнюю ситуацию фразой «Москва слезам не верит», отметив, что России нужны не заверения, а четкий стратегический выбор.

Телефонный разговор двух лидеров, первый после парламентских выборов в Армении, был политически знаковым, так как состоялся на фоне некоторой напряженности и экономических ограничений, введенных РФ. Суренянц заметил, что разговору с Путиным предшествовали аналогичные контакты Пашиняна с лидерами Германии и Франции.

«Общение с европейскими партнерами, видимо, не дало ожидаемых Пашиняном результатов, способных смягчить последствия российских экономических мер. И звонок Путину был не столько политическим выбором, сколько объективной необходимостью», – заявил политолог.

Как отметил эксперт, Ереван поднял тему запрета на экспорт товаров, российская сторона же сделала акцент на необходимости четкого выбора между ЕС и ЕАЭС. Очевидно, что у Москвы совершенно иные приоритеты, а именно – она хочет понять стратегический выбор Еревана. РФ больше не хочет терпеть стремление властей Армении усидеть на двух стульях.

Эксперт также констатировал, что Путин так и не поздравил Пашиняна с победой на выборах, а разговор не стал началом преодоления кризиса в двусторонних отношениях.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность «интеллигентного развода». По его словам, можно было бы провести референдум по этому вопросу.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении «объективной необходимости».

После этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в Армении ведется какая-то работа по переходу на стандарты ЕС, и если страна начнет править технические регламенты, то «это создаст уже определенные угрозы для ЕАЭС».

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.

Согласно статданным, Армения потеряет почти 40% товарооборота в случае выхода из Евразийского экономического союза.

Sputnik Армения

НОВОСТИ

Рубинян вводит ограничения профессиональной деятельности СМИ – Марианна Каграманян
Глава МИД Украины заявил Аракчи, что атака на иранское судно была непреднамеренной
Правозащитница сообщила о жестоком избиении солдата – Минобороны отрицает
«Будем бороться»: адвокат раскрыла детали процесса против представителей Армянской церкви
Судилище в Баку: завершилось рассмотрение жалоб армянских пленных
Трамп принял Зеленского и Нетаньяху: в Белом доме встречи назвали продуктивными
Блок «Сильная Армения» заявил о выполнении обещаний, данных жителям Степанавана
Землетрясение в Японии: более 100 пострадавших, 60 афтершоков после сильного удара
Масштабные лесные пожары во Франции и Испании: эвакуированы сотни тысяч людей
Обвинительное заключение против епископов и Католикоса направлено в суд
В Тегеране заявили, что Киев, ударив по иранскому судну, вступает в «опасную игру
Т\К: Власти оказывают давление на владельцев цветочных хозяйств, требуя молчать
FIP: На фоне ограничений РФ экспорт молочной продукции сократился, зависимость от российского рынка выросла
Трамп поделился статьей о стратегической роли Азербайджана
С 1 августа доставщики еды в Армении должны будут иметь санитарную книжку
Состоялись общественные слушания по вопросу признания общественного приоритетного интереса в отношении 100 % акций ЗАО «ЭСА»
На 82-м году жизни скончался политический деятель Гарник Маргарян
Объем водозабора из озера Севан достиг исторического минимума
СВР: Евросоюз требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса
Россияне начали массово искать жилье в Армении на фоне слухов о второй волне мобилизации

Читайте также

ГЛАВНОЕ.

Рубинян вводит ограничения профессиональной деятельности СМИ – Марианна Каграманян

Рубен Рубинян, еще не вступив в полномочия председателя НС, решил ограничить профессиональную…

29.07.2026

НОВОСТИ

Глава МИД Украины заявил Аракчи, что атака на иранское судно была непреднамеренной

Глава МИД Украины Андрей Сибига в разговоре с министром иностранных дел Ирана…

29.07.2026

НОВОСТИ

Правозащитница сообщила о жестоком избиении солдата – Минобороны отрицает

19-летний военнослужащий А. Г. был жестоко избит в одной из воинских частей…

29.07.2026

НОВОСТИ

«Будем бороться»: адвокат раскрыла детали процесса против представителей Армянской церкви

Защита представителей Армянской Апостольской церкви (ААЦ) намерена использовать все предусмотренные законом механизмы…

29.07.2026

НОВОСТИ

Судилище в Баку: завершилось рассмотрение жалоб армянских пленных

В Баку на «суде» по рассмотрению апелляционных жалоб армянских пленных завершились судебные…

29.07.2026

НОВОСТИ

Трамп принял Зеленского и Нетаньяху: в Белом доме встречи назвали продуктивными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ключевых темах встречи с президентом США…

29.07.2026

НОВОСТИ

Блок «Сильная Армения» заявил о выполнении обещаний, данных жителям Степанавана

Блок «Сильная Армения» подвел итоги работы по выполнению обещаний жителям Степанавана и…

29.07.2026

НОВОСТИ

Землетрясение в Японии: более 100 пострадавших, 60 афтершоков после сильного удара

В результате мощного землетрясения на юге Японии пострадали не менее 100 человек,…

29.07.2026

НОВОСТИ

Масштабные лесные пожары во Франции и Испании: эвакуированы сотни тысяч людей

Во Франции и Испании продолжается один из крупнейших пожарных кризисов последних лет.…

29.07.2026

НОВОСТИ

Обвинительное заключение против епископов и Католикоса направлено в суд

Генеральный прокурор утвердила обвинительное заключение по делу шести епископов Святого Эчмиадзина и…

28.07.2026