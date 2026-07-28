«Москва слезам не верит»: Суренянц – о сути разговора лидеров Армении и РФ

Звонок премьер-министра Армении Никола Пашиняна президенту России Владимиру Путину был объективной необходимостью, а не политическим выбором Еревана, считает политолог Сурен Суренянц.

27 июля состоялся телефонный разговор лидеров Армении и РФ — Никола Пашиняна и Владимира Путина. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что стороны обменялись мнениями по поводу армяно-российской повестки, в частности, проблем, возникших в экономических отношениях. Кремль заявил, что на встрече была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

Эксперт в соцсетях охарактеризовал нынешнюю ситуацию фразой «Москва слезам не верит», отметив, что России нужны не заверения, а четкий стратегический выбор.

Телефонный разговор двух лидеров, первый после парламентских выборов в Армении, был политически знаковым, так как состоялся на фоне некоторой напряженности и экономических ограничений, введенных РФ. Суренянц заметил, что разговору с Путиным предшествовали аналогичные контакты Пашиняна с лидерами Германии и Франции.

«Общение с европейскими партнерами, видимо, не дало ожидаемых Пашиняном результатов, способных смягчить последствия российских экономических мер. И звонок Путину был не столько политическим выбором, сколько объективной необходимостью», – заявил политолог.

Как отметил эксперт, Ереван поднял тему запрета на экспорт товаров, российская сторона же сделала акцент на необходимости четкого выбора между ЕС и ЕАЭС. Очевидно, что у Москвы совершенно иные приоритеты, а именно – она хочет понять стратегический выбор Еревана. РФ больше не хочет терпеть стремление властей Армении усидеть на двух стульях.

Эксперт также констатировал, что Путин так и не поздравил Пашиняна с победой на выборах, а разговор не стал началом преодоления кризиса в двусторонних отношениях.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность «интеллигентного развода». По его словам, можно было бы провести референдум по этому вопросу.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении «объективной необходимости».

После этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в Армении ведется какая-то работа по переходу на стандарты ЕС, и если страна начнет править технические регламенты, то «это создаст уже определенные угрозы для ЕАЭС».

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.

Согласно статданным, Армения потеряет почти 40% товарооборота в случае выхода из Евразийского экономического союза.

Sputnik Армения