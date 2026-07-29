«Мы отметелим их по полной программе»: Трамп опять угрожает Ирану

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты нанесут мощный удар по Ирану в ответ на недавнюю иранскую атаку на авиабазу в Иордании.

Агентство IRNA ранее заявило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выпустил баллистические ракеты по американской авиабазе в Иордании.

«Мы отметелим их по полной программе», — сказал Трамп журналисту Fox News Трею Ингсту, комментируя атаку Ирана на авиабазу в Иордании.

Как заявил журналист, американский лидер сказал ему, что США нанесут в ответ мощный удар.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Sputnik Армения