Мэр Гориса не сядет в тюрьму: суд отказал прокуратуре

Мэр Гориса Аруш Арушанян не будет отбывать тюремное наказание, так как Апелляционный антикоррупционный суд отклонил жалобу прокуратуры.

Ранее надзорное ведомство ходатайствовало о том, чтобы перевести мэра в уголовно-исполнительное учреждение. Антикоррупционный суд отклонил ходатайство прокуратуры, последняя затем обжаловала данное решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, что в 2022 году Аруш Арушанян по одному эпизоду был оправдан, а по-другому – приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, окончательное наказание было определено в виде 6 месяцев лишения свободы, которое условно не применялось. Кроме того, он был лишен права занимать руководящую должность в ОМС сроком на 5 лет.

Позже Служба пробации попыталась заменить это наказание лишением свободы, утверждая, что Арушанян уклоняется от исполнения наказания.

Суд общей юрисдикции Сюникской области удовлетворил ходатайство, заменив 5-летний запрет на занятие должности 1 годом 8 месяцами и 3 днями лишения свободы, а Апелляционный суд определил окончательное наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы.

Однако впоследствии Кассационный суд зафиксировал нарушение и направил дело в Антикоррупционный суд на новое рассмотрение. Последний же отклонил ходатайство Службы пробации.

Sputnik Армения