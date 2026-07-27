Одной из негласных причин политических репрессий против лидера ППА политолог Сурен Золян назвал наличие предвыборной программы, сформированной на основе известной идеи «Предложение Армении». У режима, по словам ученого, такой программы нет. В самом деле к «Предложению Армении» присоединились десятки молодых специалистов, самые дельные предложения по развитию экономики и сельского хозяйства ППА планировала воплотить в действие. Речь шла о развитии ключевых отраслей хозяйства, что, разумеется, противоречит планам Пашиняна по дальнейшему разрушению национального государства. К этим планам главарь правящей верхушки вернулся сразу после выборов 7 июня, не уставая повторять, что получил от народа мандат на принятие судьбоносных решений.

ЕСЛИ БЫ У ППА НЕ УКРАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СФОРМИРОВАТЬ ФРАКЦИЮ В ПАРЛАМЕНТЕ 9-го СОЗЫВА, то в качестве парламентской силы партия получила бы больше возможностей для реализации своей программы. Она открыла бы сотням молодых людей доступ к реализации актуальных прорывных проектов. Царукян и за пределами парламента мог приступить к реализации ключевых положений своей программы, что, однако, противоречило планам Пашиняна. Наличие программы развития на основе четкого видения будущего противоречило и планами партийной элиты ГД, у которой нет никакой реальной программы, кроме той, которую выполняет Пашинян под диктовку своих внешних хозяев. Разоряя предприятия Царукяна, главарь правящей верхушки, тем самым, возводит заслоны для привлечения сотен и тысяч молодых специалистов к работе на благо государства.

Красноречивым свидетельством тому стала реакция агитпропа ГД на подарок блока «Сильная Армения» в виде сельскохозяйственной техники нескольким сельским административным единицам. Ранее, напомню, большое количество подобной техники было направлено фондом Царукяна в марзы. Пашинян на корню пресекает все инициативы, направленные на развитие государства и вовлечение граждан в конкретные проекты. При прежних властях РА подобные проекты со стороны крупных собственников только поощрялись…

Политолог Акоп Бадалян на днях поделился наблюдением по поводу того, что Пашиняну «после выборов не дает покоя то обстоятельство, что лидер оппозиции — блок «Сильная Армения» действует «не под влиянием минуты, а руководствуется дальновидными расчетами и рациональной трезвостью». Именно в этом, по мнению политолога, заключается главная причина того, что «Пашинян не дает покоя оппозиции». Бадалян считает, что главарь правящей верхушки прилагает максимум усилий, чтобы сбить реальную оппозицию с этого курса, тогда как страну, по его прогнозам, способны спасти только «воля и мысль», которые позволят оппозиции «продолжить хладнокровно просчитанную, долгосрочную, основанную на стратегических разработках политическую деятельность».

С этим мнением трудно не согласиться. Народ видит со стороны режима только репрессии и разрушения, слышит радужные обещания про воздушные европейские замки на фоне растущей безработицы. Народ осуждает нерегулируемые скачки цен на продукты первой необходимости, констатируя рост числа бедных и крайне бедных. Оппозиция не обещает народу воздушные европейские замки, а выдвигает конструктивные и реалистичные программы, нацеленные на развитие национальной экономики и сельского хозяйства. Правящий режим действует под диктовку внешних сил, которые отнюдь не заинтересованы в развитии армянской экономики. Эти силы преследуют свои политические цели, для них Армения – очередной рычаг для нагнетания конфликта с Россией.

ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ НАРОДА ПО ИТОГАМ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ картина прояснилась окончательно: народ осознал, что национальной оппозиции противостоит главарь марионеточного режима, который ежедневно приносит в жертву своим внешним хозяевам интересы страны и ее граждан. На фоне репрессий в отношении Гагика Царукяна и Самвела Карапетяна, олицетворяющих национальный капитал, формируется естественное противостояние, причем народ на стороне оппозиции, которая обещает рабочие места и помощь фермерским хозяйствам, тогда как действия Пашиняна направлены на закрытие рабочих мест и банкротство фермерских хозяйств.

Похоже, что истинное противостояние в армянском обществе началось после выборов 7 июня, когда Пашинян приступил к выполнению обещаний, данных внешним хозяевам. В этом плане армянское общество ждет насыщенная событиями политическая осень, ведь декабрьский форум ЕАЭС вынудит Пашиняна к принятию окончательного решения по вопросу внешнеполитического вектора.

По прогнозам Чрезвычайного и Полномочного Посла Дзюник Агаджанян, уже в ноябре Армению ожидает серьезный политический кризис. Руководитель «Альтернативных проектов» Ваге Ованнисян в свою очередь высказал мнение, дескать, после выборов 7 июня в Армении нет политической жизни, а есть только Тюрьма, которая разделила общество на 2 лагеря, которые не способны к единому противостоянию нависшим над страной угрозам. Да, в Армении есть Тюрьма, но не факт, что нет политической жизни.

Процессы назревают, противостояние марионеточному режиму формируется «снизу», народ на стороне национальной оппозиции, массы постепенно сознают, что пора брать инициативу в свои руки, невзирая на то, что у Пашиняна на все вопросы есть только один ответ и один аргумент – Тюрьма. Общество расколото, но мыслящая его часть понимает, что дальше так продолжаться не может. Процессы набирают обороты «снизу», осень обещает быть «горячей» не только в парламенте, но и на улицах…