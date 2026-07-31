Нарек Карапетян: Если решат меня арестовать – создастся беспрецедентная ситуация (Видео)

Депутат от «Сильной Армении» Нарек Карапетян прокомментировал возможность своего ареста. Напомним, что с утра в его доме проводился обыск.

В беседе с журналистами политик заявил, что «каждый месяц могут в чем-то обвинять», о сути обвинения представления он не имеет. «Их задача — ограничить политического оппонента», — считает Карапетян.

«Если решат арестовать – будет беспрецедентная ситуация, когда 1-й номер списка попытаются ограничить в политических целях. Но это будет иметь обратный результат», — подчеркнул Карапетян. Продление ареста соратника, Алика Алексаняна, Карапетян счел ожидаемым. «Настроение у Алика хорошее, настроен на победу» — сообщил Карапетян.

Он также отметил, что намерен присутствовать на первом заседании парламента. Информацию о том, в каких комиссиях будет представлена фракция, он разглашать не стал, объяснив это тем, что власти попытаются сделать обратное. «В такие комиссии, чтобы контролировать их деятельность», — уточнил политик.

На вопрос о том, не легитимирует ли их присутствие тот факт, что власти не намерены приглашать Католикоса, Карапетян коротко заметил, что это не так. Представители «Сильной Армении» попытаются встретиться с Католикосом, отметил он, напомнив, что Патриарха выбирают религиозные лидеры, все армянство, у него легитимное право (присутствовать) и ни один политический деятель не имеет права вмешиваться в дела церкви.

На вопрос о том, будет ли фракция «Сильная Армения» участвовать в голосовании по избранию спикера, Нарек Карапетян саркастически уточнил, идет ли речь о том, кто получил образование в Турции и попытался скрыть этот факт? Если будет другой кандидат, посмотрим, добавил он.

News.am