«На кону судьба»: Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России

Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России, передает РИА Новости.

«Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. Это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», — заявил он.

По его словам, россияне ответили сплоченностью на испытания и давление на страну извне.

«За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы», — сказал президент РФ.

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