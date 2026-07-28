На 82-м году жизни скончался политический деятель Гарник Маргарян

Скончался армянский политический деятель Гарник Маргарян. Ему было 82 года.

Гарник Маргарян родился в 1944 году. Окончив среднюю школу в Ереване, был призван в армию СССР, после чего продолжил обучение в высшем училище Пограничных войск.

В 1982 году окончил Академию МВД СССР. Полковник Службы национальной безопасности и Внутренних войск.

Был активным участником общественно-политической жизни. В 2001 году основал партию «Отечество и честь». В 2003 году был кандидатом в президенты Армении.

Церемония прощания состоится 29 июля в 17:00 по адресу: село Зовуни, Первая улица, д. 150, траурный зал «Адана».

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