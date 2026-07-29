«Не захотел»: Пашинян признал, что не дождался поздравлений от Путина

Президент России Владимир Путин не поздравлял премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах во время недавнего телефонного разговора. Об этом Пашинян сообщил журналистам.

Отвечая на вопрос, поздравил ли его российский лидер, премьер сказал: «Нет, не поздравил».

На уточняющий вопрос журналистов Пашинян ответил: «Не захотел, не поздравил». Премьера также спросили, важно ли для него поздравление со стороны Путина. «Знаете, здесь вопрос – а с кем он говорил?» – сказал Пашинян.

Он также не исключил встречи с президентом России.

«По крайней мере, у нас обязательно будут обсуждения и контакты… Мы говорили о том, что встретимся в ближайшем будущем, но пока это не конкретизировано», – отметил премьер.

27 июля состоялся телефонный разговор лидеров Армении и РФ — Никола Пашиняна и Владимира Путина. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что стороны обменялись мнениями по поводу армяно-российской повестки, в частности, проблем, возникших в экономических отношениях. Кремль заявил, что на встрече была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня 2026 года. Согласно официальным итогам, в Национальное собрание прошли три политические силы: партия «Гражданский договор» (возглавляемая Николом Пашиняном) получила 49,7456% голосов (726 819 голосов), блок «Сильная Армения» – 23,2710% (340 060 голосов), а блок «Армения» – 9,9231% (144 983 голоса).

Sputnik Армения