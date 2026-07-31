«Не изъято ничего важного»: Нарек Карапетян рассказал об обыске в своем доме

Избранный депутат фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил, что во время обыска в его доме правоохранители не изъяли ничего важного. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Карапетяна, уголовное преследование и обыски связаны с его политической деятельностью.

Он также сообщил, что несколько раз получал повестки в Следственный комитет, однако не явился, поскольку не видит в этом смысла. Карапетян заявил, что не боится ареста и считает, что попытки властей таким образом ограничить его политическую деятельность обречены на провал.

Говоря о политике властей, Карапетян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян и его команда проводят ошибочный курс

«Хотят, чтобы никто, кроме их сателлитов, не занимался политикой, но такого не может быть. Они ведут страну по неверному пути и своими заявлениями обостряют отношения с одним из ключевых партнеров Армении — Россией», — сказал Карапетян.

Дальнейшая эскалация, по его словам, может привести к негативным последствиям для страны.

«Пусть ведет переговоры, пытается договориться, а не жалуется и выступает с демонстративными действиями. А не вводит отношения в тупик», — отметил политик.

Ранее Генеральная прокуратура инициировала публичное уголовное преследование в отношении Карапетяна. Дело связано с уголовным производством об отмывании денег и подкупе избирателей. В качестве меры пресечения ему назначен залог в размере 1 млрд драмов (около $2,6 млн).

Sputnik Армения