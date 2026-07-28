«ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО»: АШОТЯН ПРЕДЛОЖИЛ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОППОЗИЦИИ

Заместитель председателя Республиканской партии Армении, находящийся под арестом Армен Ашотян опубликовал из следственного изолятора статью под названием «Шесть предложений парламентской оппозиции».

«НА ЭТОТ РАЗ Я ПОПЫТАЮСЬ ОБРАТИТЬСЯ К КРАЙНЕ ВАЖНОЙ И ОДНОВРЕМЕННО «НЕУДОБНОЙ» ТЕМЕ — возможным действиям оппозиции.

Актуальность этого вопроса очевидна в преддверии начала работы Национального собрания нового созыва.

Тема является непростой по ряду причин. Во-первых, даже за тюремными стенами слышны общественные дискуссии по этому поводу, в частности — в контексте вопроса о том, следует ли принимать депутатские мандаты. Во-вторых, от парламентской оппозиции ожидают серьезной самокритики.

Дополнительную сложность создает и то обстоятельство, что в самой оппозиции немало людей, не готовых читать, слушать и обсуждать альтернативные точки зрения.

Тем не менее, как человек, который уже во второй раз оказался политическим заключенным, как заместитель председателя политической силы, находящейся в оппозиции и ведущей борьбу с 2018 года, как неравнодушный гражданин и даже как человек, проголосовавший за оппозицию, находясь в заключении, я считаю, что имею не только право, но и обязанность высказаться.

Поэтому хочу поделиться рядом общих и конкретных соображений», — написал Ашотян.

Далее он изложил шесть предложений.

1. Конструктивный антагонизм

По мнению Ашотяна, в последние годы политическая борьба в Армении развивается в условиях радикального антагонизма, что является сознательным выбором премьер-министра Никола Пашиняна. Такая модель, по его словам, истощает все стороны и разрушает государство, однако временно дает преимущество власти благодаря неограниченному использованию государственных ресурсов.

Он считает, что если противостояние неизбежно, его необходимо перевести в менее разрушительную, содержательную плоскость. По его мнению, оппозиция должна предлагать обществу четкие, понятные и основанные на национальных интересах и профессиональной экспертизе альтернативные решения по каждому ключевому вопросу.

2. Альтернативное правительство

Ашотян предлагает сформировать альтернативную команду управленцев и специалистов. При этом он сознательно избегает термина «теневое правительство», подчеркивая, что такая структура должна работать максимально открыто и публично.

По его мнению, реализовать эту идею возможно при соблюдении двух условий: полного отказа от личных амбиций и стопроцентной последовательности.

3. Приоритетные портфели

В случае получения депутатских мандатов, считает Ашотян, оппозиция должна максимально эффективно использовать парламентские механизмы и грамотно подойти к распределению руководящих должностей.

По его мнению, в предыдущем созыве выбор профильных комиссий был неудачным. Он предлагает в первую очередь добиваться руководства одним из следующих комитетов: государственно-правовым, финансово-бюджетным или по внешним связям.

Во вторую очередь он рекомендует сосредоточиться на комиссии по образованию, культуре и науке либо на одном из крупных комитетов социального блока. Кроме того, он считает важными комиссии по европейской интеграции и по правам человека, учитывая, соответственно, европейскую повестку властей и системный кризис в сфере защиты прав человека.

4. Новая медиастратегия

Ашотян отмечает, что власти обладают преимуществом как в традиционных, так и в современных информационных площадках.

По его мнению, несмотря на объективные факторы — контроль над Общественным телевидением, использование государственных ресурсов и давление на оппозиционные СМИ, — оппозиции необходимы содержательные, структурные и методологические изменения. Без современной, многослойной и профессионально выстроенной медиастратегии, считает он, вероятность успеха политической борьбы существенно снижается.

5. Депутатская инициатива «Арцах»

Ашотян считает, что в новых политических условиях тема Арцаха должна получить институциональное представительство в парламенте.

Он предлагает вновь попытаться создать постоянную парламентскую комиссию по вопросам Арцаха, хотя признает, что фракция «Гражданский договор», вероятнее всего, выступит против. В качестве альтернативы он предлагает создать депутатскую инициативу, клуб или платформу «Арцах», вокруг которой можно объединить соответствующих политиков и общественные структуры.

6. «Оставаться костью в горле»

По мнению Ашотяна, парламентское большинство с первых дней попытается атаковать, ослабить и политически поглотить оппозицию.

«Крайне важно оказать достойное и сплоченное сопротивление. Даже чисто с точки зрения соотношения сил — 64 против 41 — существуют достаточные возможности для эффективной защиты, если оппозиция сохранит единство и будет руководствоваться принципом: «Один за всех, и все за одного»», — заключил Ашотян.

Aysor.am