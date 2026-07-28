Полиграф Полиграфович Шариков из всего вороха идей всемирной социалистической революции усвоил только один императив: отнять и поделить. Все остальное — производное и даже лишнее. Главное — пустить буржуев по миру под свист и улюлюкание пролетарских масс. Пусть, дескать, учатся жить в условиях всеобщей уравниловки. Какая разница — сахарозаводчик ты, светила мировой науки или ловец котов в подворотне?

ВОТ И У НАС ТЕПЕРЬ ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ЗАЯВКАМ ШАРИКОВЫХ ШВОНДЕРЫ ОТ «РЕВОЛЮЦИИ ЛЮБВИ И СОГЛАСИЯ» (она же «шашлычная революция») приступают к процедуре «отнять и поделить». Гагика Царукяна хотят обобрать до нитки, лишить всех финансовых и имущественных активов, и после тюремного срока (если он, конечно, не будет пожизненным) отправить зарабатывать на жизнь «честным трудом».

Наши швондеры пошли-таки на поводу у шариковых, которых сами же взрастили и промыли им мозги своей революцией. По итогам последних выборов шариковы наконец-таки почувствовали, сколь сильно зависит судьба швондеров от их электорального поголовья, которое хоть и на соплях, но сохранило за революционерами власть в республике. Шариковы знают, что швондеры у них теперь в огромном долгу, ибо не будь поголовной их мобилизации на выборах, никакие каи каллас, урсулы фон дер лейян и марты кос, как и никакие приписки ваагнов овакимянов не спасли бы швондеров от краха.

Надо признаться, что шариковых у нас оказалось достаточно, чтобы при помощи приписок и фальсификаций обеспечить швондерам серьезную представленность в парламенте. Шариковы почувствовали свою силу и господство над судьбой швондеров, поскольку достаточно было одной четвертой их поголовья не сдвинуться с дивана 7 июня — и уже на следующий день швондеры искали бы, в какую дыру забиться или куда сбежать из страны.

Услуга за услугу. Шариковым нужно щедро отплатить воплощением в жизнь данного еще на заре революции обещания: «отнять и поделить». Конечно, швондеры вовсе не собираются делиться с шариковыми отнятым у «буржуя» Царукяна имуществом, превратить его усадьбу в центр отдыха для пролетариев, дать ветеранам революционной борьбы разобрать его богатый автопарк, подарить его крокодилов с фазанами боготворящим «вождя революции» дамочкам в леопардовых лосинах и перевести его деньги на счета сделавших «правильный выбор» 7 июня.

Швондеры найдут «буржуйскому» добру куда более рациональное применение, отнюдь не направленное на рост персонального благосостояния шариковых или пополнение государственного бюджета. В конечном итоге они банально поделят его между собой, демонстративно проведя фиктивные процедуры «национализации». Швондеры хорошо осведомлены о психологии шариковых, которым парадоксальным образом важна не столько мера «поделить», сколько процедура «отнять».

ШАРИКОВЫ И ТАК ДОГАДЫВАЮТСЯ, ЧТО ОТ БУРЖУЙСКИХ БОГАТСТВ ИМ НЕ ПЕРЕПАДЕТ НИ КРОХИ, ибо сами они на месте швондеров тоже никогда не осчастливили бы пролетариат раздачей отнятого. Однако им вполне достаточно только стать свидетелями отъема имущества.

Это и есть самое большое удовольствие для шариковых: увидеть воочию, как, подобно липке, обдирают ненавистного богача, пускают его по миру и, тем более, как пересаживают с буржуйских харчей на тюремную баланду. Шариковы обожают подобный поворот событий не из-за того, что богач когда-то что-то напортачил с законами, чего-то не доплатил в бюджет, вел себя уж слишком высокомерно и вкушал «райскую жизнь» за стенами своего особняка, тогда как полстраны в то время голодало.

Отнюдь! Просто шариковых всегда терзает один вопрос: «почему он, а не я?». Все шариковы втайне, а то и открыто мечтают быть богатеями, кушать буржуйские деликатесы, играючи обходить законы, не доплачивать в бюджет и вообще вести царскую жизнь именно при условии, чтобы даже не полстраны, а вся страна голодала.

Поэтому абсолютно у всех шариковых вопрос: «Почему он, а не я?» логически выливается в вывод: «Если не я, то и не он!». Шариковы терпеть не могут успех других, ибо для них он недосягаем. Шариковы ненавидят созидающих, успешных людей, ибо сами они в богатстве не способны видеть труд — только фарт, удачу, везение, причем незаслуженные. Такова массовая психология шариковых по всему миру, а в Армении — тем паче.

Вот и обслуживают послушно наши швондеры заказ шариковых на низложение богачей подобно Царукяну. Шариковы уже диктуют повестку, хотя швондерам это выгодно вдвойне. Они выплатят «моральный долг» перед люмпен-пролетариатом, а заодно облагодетельствуют материально себя, любимых.

«Отнимут» для шариковых, а «поделят» между собой. Шариковым –»зрелища», швондерам – «хлеб». Вот и вся революция «любви и согласия» с одним-единственным императивом «отнять и поделить», который в научной терминологии называется «перераспределением капитала».