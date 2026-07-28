Обвинительное заключение против епископов и Католикоса направлено в суд

Генеральный прокурор утвердила обвинительное заключение по делу шести епископов Святого Эчмиадзина и Католикоса Всех Армян и направил его в суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Армении в ответ на запрос Aysor.am.

Ранее суд постановил прекратить уголовное преследование в отношении епископов Макара Акопяна и Овнана Акопяна, а также архиепископа Натана Ованнисяна. Судья Ани Даниелян также вынесла решение об отмене меры пресечения в отношении Католикоса, однако эти решения не были исполнены.

Адвокат Армине Фанян заявила, что преследование изначально было незаконным и отражает несоразмерное вмешательство государства во внутренние дела Церкви. По её словам, ряд судей удовлетворили жалобы защиты, что подтверждает незаконность преследования.

«Если решение признано незаконным в отношении трёх духовных лиц, то оно незаконно и для остальных, так как основания одинаковы», — отметила Фанян.

Она подчеркнула, что различный подход судей свидетельствует о наличии как независимых, так и зависимых решений.

По её оценке, поспешная передача дела в суд показывает, что государство продолжает прежнюю линию поведения и не учитывает решения судебных инстанций.

«Посмотрим, кому будет распределено дело: если оно попадёт к «удобному» судье, это будет свидетельствовать о вмешательстве, а если распределение будет нормальным, есть надежда на справедливое рассмотрение», — добавила адвокат.

Напомним, шесть епископов Эчмиадзина обвиняются в препятствовании исполнению судебного акта о восстановлении Армана Сарояна в должности главы Масяцотнской епархии. В их отношении применена мера пресечения в виде запрета на выезд. Позже уголовное дело было возбуждено и против Католикоса, которому запретили покидать страну.

В марте члены Высшего духовного совета вновь были вызваны в Следственный комитет для дачи дополнительных показаний. Ранее туда приглашали и светских членов совета. В январе под председательством Католикоса Гарегина II в Эчмиадзине состоялось заседание Высшего духовного совета, который предложил лишить сана епископа Геворга Сарояна. Позже Первопрестольный опубликовал сообщение о том, что по распоряжению Патриарха он действительно лишён сана.

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