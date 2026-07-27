«Один звонок. Сейчас!»: адвокат просит разрешить Людвигу Мкртчяну поговорить с семьей

Семья удерживаемого в Баку армянского военнопленного Людвига Мкртчяна требует предоставить возможность срочно связаться с ним, поскольку опасается за его жизнь. Об этом в соцсети X сообщила глава организации SOAR Лусиана Минасян.

Ранее Минасян опубликовала медицинские документы Мкртчяна, свидетельствующие о наличии у него ряда серьезных проблем со здоровьем. Она обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и Международному комитету Красного Креста с призывом обеспечить незамедлительный доступ к пленному независимых врачей и организовать оказание ему экстренной медицинской помощи.

По словам юриста, Мкртчян не общался с супругой более месяца. Последний телефонный разговор состоялся 19 июня. Тогда 56-летний Мкртчян сообщил, что потерял сознание и был доставлен на обследование, однако его так и не проинформировали о диагнозе и причинах обморока.

Минасян отметила, что последние медицинские показатели вызывают серьезную обеспокоенность. Согласно опубликованным документам, у Мкртчяна повышен уровень лейкоцитов, а также диагностированы гипертрофия левого желудочка, диастолическая дисфункция и аортальная регургитация.

«Его состояние ухудшается, а семья остается в неведении и ждет звонка. Никакого диагноза. Никаких объяснений. И с тех пор — полное молчание. Один звонок не освободит и не вылечит Мкртчяна. Однако он позволит его жене узнать, жив ли ее муж и находится ли он в сознании», — заявила Минасян.

Юрист обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой разрешить Мкртчяну немедленно позвонить семье.

«Хватит молчать. Хватит неопределенности. Один звонок. Сейчас!» — написал она.

Напомним, армянские военнослужащие Людвиг Мкртчян и Алеша Хосровян были захвачены в плен в конце октября 2020 года. Прокуратура Азербайджана обвинила их в пытках азербайджанских военнопленных во время первой Карабахской войны, а также в совершении ряда других преступлений. Оба отвергли предъявленные обвинения и не признали вину. В августе 2021 года азербайджанский суд приговорил их к 20 годам лишения свободы.

SOAR (Society for Orphaned Armenian Relief, Общество помощи армянским сиротам) — благотворительная организация, базирующаяся в Аргентине.

Sputnik Армения