Оман представил Ирану механизм совместного управления Ормузским проливом

Оман предложил Ирану создать региональный механизм коллективного контроля над Ормузским проливом с системой добровольных отчислений. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в регионе.

Собеседник агентства сообщил, что предложение Омана, поддержанное в регионе, исключает единоличный контроль Ирана над стратегическим проливом. За основу взят опыт Малаккского пролива, где использующие морской путь суда добровольно финансируют навигацию, защиту экологии и поисково-спасательные операции.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что на переговорах Омана и Ирана в минувшие выходные прозвучало предложение вновь открыть так называемый средний коридор Ормузского пролива. С конца февраля, когда начались боевые действия, суда в основном обходят средний коридор, двигаясь либо северным фарватером у иранского берега, либо южным — вблизи оманского эксклава Мусандам.

Источники Bloomberg утверждают, что оманская сторона смотрит на перспективы сделки с Ираном с оптимизмом и надеется уже в ближайшие дни объявить о подвижках, хотя никаких гарантий пока нет. Успешные переговоры Ирана и Омана о судьбе Ормузского пролива могут помочь возобновлению переговоров США и Ирана о прекращении огня.

Ранее США приостановили кампанию воздушных ударов против Ирана, что дает надежду на дипломатическое решение, которое позволило бы возобновить судоходство в Ормузском проливе.

Sputnik Армения