Ормузский пролив закрыт, а проход танкеров только по согласованию – КСИР

Ормузский пролив по-прежнему остается закрытым, а проход любых судов и нефтяных танкеров осуществляется только по согласованию с ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил командующий ВМС КСИР Али Азмаии в Х.

При этом по данным MarineTraffic (онлайн-сервис, интерактивная карта и база данных, которые показывают движение судов в реальном времени), за минувшие сутки через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы прошли 53 судна.

Из них 12 судов прошли через «Ормуз» — это на 50% больше, чем днем ранее. Через Баб-эль-Мандебский пролив проследовало 41 судно, что на 5% превышает показатель предыдущего дня.

При этом движение через Ормузский пролив остается крайне концентрированным: 10 из 12 судов воспользовались односторонней схемой движения Ирана (Iranian Unilateral Scheme), тогда как ни одно судно не прошло по официальной схеме разделения движения (Hormuz Traffic Separation Scheme).

Sputnik Армения