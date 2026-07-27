ПАШИНЯН УЖЕ ОТРАБОТАЛ 15 млн ЕВРО НА СОПРОТИВЛЕНИЕ «ГИБРИДНЫМ УГРОЗАМ»

Заявление депутата от фракции «Айастан» Анны Григорян о том, что между оппозиционными фракциями парламента 9-го созыва нет тех противоречий, которые возникли в парламенте 8-го созыва между фракциями «Айастан» и «Честь имею», взбудоражило политологов на службе у режима. Общественный телеканал инициировал целый парад выступлений на эту тему: господа выступили с опровергающим прогнозом, в частности, Арнольд Блеян напророчил, что между фракциями «Сильная Армения» и «Айастан» со временем непременно возникнут разногласия по поводу того, кто из лидеров этих блоков «лучше обслуживает интересы России».

С ПРИБЫТИЕМ В ЕРЕВАН МИССИИ ЕС ПО ОКАЗАНИЮ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ В БОРЬБЕ с «гибридными угрозами со стороны России» к процессу шельмования лидеров реальной оппозиции подключился главный телеканал страны. Сверхзадача агитпропа правящей верхушки на данном этапе сводится к тому, чтобы окончательно внедрить в массовое сознание образ главного врага Армении в лице властей России, а лидеров реальной оппозиции выставить пособниками главного врага. Очевидно, что таким образом режим готовит почву для ареста второго президента. Надо же довести до финала отработку 15 млн евро, полученных от ЕС на сопротивление «гибридным угрозам»! Впрочем, судя по количеству политзаключенных, Пашинян эти миллионы уже отработал…

Лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян находится под домашним арестом. Генпрокурор представила ходатайство о лишении неприкосновенности Нарека Карапетяна. Пашинян, как известно, обещал покончить с «3-головой партией войны». Царукян в тюрьме, его предприятия, спортивные, ресторанные и гостиничные комплексы либо опечатаны, либо на стадии конфискации. Теперь настала очередь второго президента, причем на недавнем процессе судья игнорировал прямую цитату Пашиняна в виде угрозы убить Кочаряна. Слова главаря правящей верхушки были процитированы дословно, есть даже соответствующая видеозапись, однако все попытки второго президента привлечь внимание суда к этому высказыванию Пашиняна оказались тщетными.

Повторилась история с младшим сыном, когда при наличии видеозаписи, показанной в зале суда, судья отказался поверить, что полицейские избили Левона Кочаряна. Судья поверил полицейским, которые утверждали, что сами стали жертвой побоев со стороны депутата…

К какому способу репрессий на этот раз прибегнет Пашинян? Может, повторит трюк с обвинением лидера партии «Мать Армения» Андраника Теваняна? Сегодня даже сотрудники администрации парламента не верят, что из здания можно вынести секреты государства, стоимостью в 622 тыс. долларов США. По версии обвинения, именно столько заплатили Теваняну. Сотрудники администрации парламента знают наверняка, что секреты, за которые можно получить более полумиллиона долларов США, в парламенте не обсуждаются даже в закрытом режиме, и вряд ли когда-либо обсуждались. Вряд ли спецслужба РФ отвалила бы такую сумму за данные, к которым, как утверждает обвинение, было причастно энное количество лиц в здании парламента в то время, когда Теванян уже не был депутатом…

Впрочем, «законные основания» для ареста правящую верхушку беспокоят мало, главное, чтобы народ поверил, что реальная оппозиция занята обслуживанием интересов «враждебной России», остальное дело техники. Угрозы «убить», «опустить на колени» и «уничтожить» политических противников Пашинян объяснил тем, что он «страстный оратор». Хромое оправдание, если учесть, что людей заключают под арест за менее «страстные» высказывания в его адрес! Выходит, рядовых граждан можно изолировать от общества за «слова ненависти», а он может грозить убийством и унижением достоинства, потому что он «страстный оратор»…

НА ТЕЛЕКАНАЛАХ ВЛАСТИ ФРАЗЫ ПАШИНЯНА ЦИТИРОВАЛИ НЕ ИНАЧЕ, КАК С ПОПРАВКОЙ НА «ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ». «Убить» в политическом смысле, «уничтожить» — тоже в политическом смысле, только 70-летнего Царукяна опустили на колени перед телекамерами в самом прямом смысле, а потом показали всей стране, чтобы все поняли: Пашинян слов на ветер не бросает, если эти слова касаются не национальных и государственных интересов, а его личных. В личных интересах главаря правящей верхушки – дискредитация лидеров реальной оппозиции. Налицо попытка нацепить на «3-головую партию войны» ярлык «агентов Кремля» и «сотрудников ФСБ», унизить лидеров реальной оппозиции на виду у всего народа…

Главная причина нейтрализации этих деятелей заключается в предстоящих процессах. Сразу после выборов 7 июня мы информировали свою аудиторию о том, что «выборы 7 июня были про Тигранашен». В повестке правящей верхушки продолжение делимитации, по итогам которой состоится очередная сдача территорий, сдобренная очередной порцией угроз, что в противном случае получим войну. Параллельно Пашинян будет пытаться шантажом и провокациями провести через парламент, где у ГД нет конституционного большинства, проект новой Конституции, на котором настаивает Алиев. Он будет кричать с трибуны парламента, что, если фракции «Айастан» и «Сильная Армения» не проголосуют за проект, то депутаты этих фракций будут нести персональную ответственность за развязанную Алиевым войну! Такой сценарий легче воплотить в жизнь, если под арестом будут находиться все лидеры реальной оппозиции.

Это задание на осень требует, чтобы политики и общественные деятели, способные вывести массы на улицу и возглавить сопротивление планам режима (Армен Ашотян, Аветик Чалабян, Андраник Теванян, Артур Саркисян и др.), были изолированы от политических процессов. Легче всего объяснить наличие большого числа политзаключенных вмешательством Москвы во внутренние дела РА и мерами СНБ и правоохранительных структур по пресечению этого вмешательства.

Все, кто вступает против политических репрессий, объявляются «агентами Путина», которые подлежат изоляции от общества под любыми, даже самыми абсурдными, предлогами. В качестве такого предлога было использовано посещение Чалабяном России с «задней мыслью» и «преступным умыслом», причем в качестве доказательства нет ни одного внятного эпизода…

Аналогичный вывод напрашивается и в случае с зампредседателя РПА, над которым Пашинян откровенно издевается, чередуя тюремное заключение с домашним арестом и административным надзором. Так издевались над вторым президентом, чередуя аресты с освобождением, пока КС не признал, что никакого свержения конституционного строя не было, а статья обвинения противоречит Основному закону РА. В обоснованность арестов Кочаряна мыслящая публика не верила с первого дня, ибо у всех на слуху была обнародованная телефонная беседа с участием Сасуна Хачатряна (в то время начальник Специальной Следственной Службы) с тогдашним руководителем СНБ, в ходе которой была произнесена скандальная фраза про судью, который «хочет не хочет, а должен дать» санкцию на арест второго президента.

НА ДНЯХ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД БЫВШИМ МЭРОМ ВАНАДЗОРА МАМИКОНОМ АСЛАНЯНОМ не завершились более 2-летним пребыванием в тюрьме, теперь в отношении депутата от блока «Сильная Армения» возбуждено очередное преследование по фактам его пребывания в должности мэра. Уже применена мера пресечения в виде запрета на выезд из страны. Юристы уже давно расценили преследования Асланяна как политические репрессии. Напомню, что именно арест по надуманному обвинению не позволил ему повторно занять кресло руководителя общины Ванадзор по итогам выборов 2021 г., когда блок «Мамикон Асланян» одержал убедительную победу.

Некий флер секретности в деле разоблачения «5-й российской колонны» в ряде случаев весьма умело используется агитпропом режима для сокрытия деталей обвинения. Обывательский слух будоражат ссылки на «связи с ФСБ», «шпионаж в пользу России» и прочие подобные агитки. Все обвинения строятся с учетом общественных предпочтений, не случайно в народе говорят о продолжении «маски-шоу Пашиняна».

Без этого интригующего флера кампания по нейтрализации «агентов Путина» будет выглядеть смешнее массового разоблачения «шпионов» после 44-дневной войны. Эпизоды признательных показаний, напомню, тиражировались на телеканалах в виде оперативных съемок СНБ. В роли раскаявшихся предателей, которые чистосердечно признавались, кому и за сколько продавали военные тайны, фигурировали персонажи с размытыми лицами. Пашинян стремится переложить на чужие плечи вину за поражение в 44-дневной войне. Сегодня стремится показать ЕС, что использовал 15 млн евро по «прямому назначению», то есть, в борьбе с влиянием Москвы…

О дальнейшей судьбе этих «обезвреженных шпионов» известно так же мало, как и о судьбе 11 тыс. армянских «дезертиров», которые, по версии Алиева и Анны Акопян, появились во время 44-дневной войны. Дезертирство в военное время относится к числу тяжких преступлений, где 11 тыс. уголовных дел?

По большому счету, удивляться нечему, ничего нового «страстный оратор» Пашинян до и после выборов 7-го июня не сказал. Разве до этого по его указке и с его попустительства не убивали (Манвел Григорян, Сона Мнацаканян, Армен Григорян)! Разве не избивали, не унижали, укладывая на асфальт, подвергая приводам и арестам ( Мхитар Закарян, Артур Саркисян, Александр Кочубаев, Гагик Царукян, Вардан Гукасян и др.)! Еще раз повторю многократно упомянутый тезис: Пашинян играет на уничтожение всех, кто осмелится пойти против его воли…

Продолжение следует, причем не только в виде новых репрессий, но и в виде разоблачения истинной цели миссии (EUPM Armenia). Речь о прибывших в нашу страну европейцах с целью оказания «совещательной помощи» властям РА для борьбы с «гибридными угрозами со стороны России». Пашинян уже отработал 15 млн евро, выделенных ЕС для поддержки сопротивления этим угрозам в предвыборный период. В качестве доказательства «отработки» он предъявил ЕС репрессии в отношении «шпионов России» и «секретных сотрудников ФСБ»…