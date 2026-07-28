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ПОЛИТИКА

Рубен Маргарян

Рубен Маргарян

ПОЛНЫЙ ШОКОЛАД

Наверное, мало для кого уже секрет, что из Лондона и Вашингтона оказывалось мощное давление на Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и всю их команду с призывом отказаться от Арцаха, закрыть карабахскую тематику. Но при этом переложить всю ответственность на российский миротворческий контингент, в частности, на Россию в целом.

НИКОЛ С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛСЯ, МОЖНО СКАЗАТЬ, БЛЕСТЯЩЕ: ЗАПАДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В БЕЛОМ-БЕЛОМ СМОКИНГЕ. Тем более, что сразу после этнической чистки Арцаха на очередном саммите Европейского политического сообщества в Гранаде было принято некое заявление в поддержку Арцаха и с обвинениями в адрес Баку. Руководитель аппарата премьера Араик Арутюнян о том заявлении говорил, как о большой дипломатической победе, отмечал, что о ни о каких анклавах речь вообще не идет…

Почему говорим, что заявление «некое»? Потому как об этом заявлении сегодня никто и не вспоминает. Даже восторженный Арутюнян. А вот анклавы в повестке…

Кстати, Алиев на тот саммит в Гранаде не поехал. Знал, что ожидается. Потому как его предупредили, что надо немного перетерпеть. Дескать, такова цена, которую президент Азербайджана должен заплатить за провоцирование и поощрение де-факто Западом этнической цены Арцаха.

Невелика ведь цена, Ильхам Гейдарович? Немного потерпи, поддержим Никола, чтобы ему легче было и дальше претворять в жизнь англо-саксонскую повестку… А пройдет совсем немного времени, ты, Алиев, снова станешь для западных лидеров вполне себе рукопожатным, тем более, если возьмешь пример с коллеги Никола Пашиняна и будешь периодически вставлять палки в колеса российской политике в регионе.

Запад слово сдержал, вот уже канцлер Германии Мерц принимает президента Азербайджана, чтобы договориться о поставках нефтепродуктов…

Ну и у Никола все в ажуре. Да, арцахцы потеряли родину, это, действительно, не есть хорошо… Но ведь это же уже прошлое: ушедшее, наконец, наследие времен правления «криминально-олигархического режима». Прошлое, перечеркнутое правящей командой как ненужный балласт.

В конце концов, многие ведь теряли родину. В США негров продавали в рабство, индейцев так вообще загнали в резервации, в далеком Вьетнаме напалмом выжигали целые деревни, но никто ведь за это процветающую Америку не осуждает…

Зато у Пашиняна все в шоколаде: он выиграл выборы, намерен править еще пять лет, а может и вовсе до 2050-го года, команда Пашиняна вкусно есть и пьет, строит дома, танцует, платит налоги — в пределах разумного…

Все остальное — чушь для простаков, не правда ли Никол Воваевич?

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