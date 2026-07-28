Палата адвокатов осудила отстранение Ерема Саргсяна от производства по делу Царукяна

Совет Палаты адвокатов Республики Армения рассмотрел обращение адвоката Ерема Саргсяна от 24.07.2026 года в связи с нарушением его прав, а также заключение Комиссии по защите прав адвокатов Палаты адвокатов от 27.07.2026 года.

Совет Палаты, руководствуясь требованиями статьи 10 закона «Об адвокатуре», единогласно решил:

Осудить

действия, содержащие риск раскрытия адвокатской тайны и признаки вмешательства в профессиональную независимость адвоката, в частности:

1) отстранение адвоката Ерема Саргсяна от участия в производстве без четко предусмотренного законом и надлежащим образом обоснованного основания,

2) вызов его на допрос в качестве свидетеля по тому же производству,

3) требование от него сведений, содержащих адвокатскую тайну,

4) планирование в отношении адвокатского офиса, квартиры, вещей или информационных носителей таких действий, которые могут привести к раскрытию адвокатской тайны.

Призвать

орган, осуществляющий уголовное производство:

1) незамедлительно пересмотреть законность и обоснованность решения об отстранении адвоката Ерема Саргсяна от участия в производстве,

2) воздержаться от допроса адвоката об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с оказанием юридической помощи либо обращением к нему за такой помощью,

3) воздержаться от обыска, изъятия или иного изучения адвокатского офиса, квартиры адвоката, транспортного средства, вещей или цифровых носителей, если действие касается обстоятельств, связанных с адвокатской деятельностью,

4) обеспечить полную неприкосновенность документов, цифровых данных и коммуникаций, содержащих адвокатскую тайну,

5) принять необходимые меры для восстановления и эффективного обеспечения права обвиняемого на защиту через избранного им адвоката,

6) обеспечить как минимум такой уровень публичной подотчетности, который, не нанося ущерба законным интересам предварительного следствия, развеет обоснованные опасения адвокатского сообщества и общественности.

Обратиться

к прокуратуре с призывом в рамках своих конституционных полномочий осуществлять надлежащий контроль за законностью действий, посягающих на права адвоката, адвокатскую тайну и право на защиту,

к Защитнику прав человека, национальным и международным организациям, действующим в сфере защиты прав человека, а также международным партнерам Армении — с просьбой держать сложившуюся ситуацию в поле внимания, ожидая соответствующей реакции и содействия в целях предотвращения повторения подобных случаев.

Совет продолжит следить за развитием событий и в пределах своей компетенции принимать меры, направленные на сохранение независимости адвоката, адвокатской тайны и права на эффективную защиту.

News.am