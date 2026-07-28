«Папик-Татик»: рисунок, снятый с выставки, подняли на вершину Арарата

Инцидент, получивший широкий общественный резонанс в армянском обществе, получил неожиданное и символическое продолжение. Рисунок 11-летней Евы Даниелян из Арцаха, ранее снятый с выставки в Ереванской музыкальной школе № 1 имени А. Тер-Гевондяна, был поднят на вершину горы Арарат. Этот символический жест посвящён праву каждого человека на память и тем ценностям, которые невозможно уничтожить никакими запретами.

По словам участников восхождения, их инициатива стала ответом на историю, вызвавшую широкий общественный отклик в Армении. Работа Евы, посвящённая идее возвращения в Арцах, не была допущена к участию в школьной выставке. «Память невозможно стереть, — сказал один из участников восхождения. — Мы хотели выразить поддержку Еве и показать, что справедливость и добро выше всего, а самые важные ценности невозможно запретить». Участники также призвали юную художницу продолжать творить, рисовать и никогда не бояться свободно выражать себя через искусство.

«С первого дня нашего пребывания в Ереване, когда мы напечатали копию этого рисунка, мы встречали безоговорочную поддержку людей — как в адрес Евы, так и нашей инициативы».

Поднятый на вершину Арарата рисунок стал символом того, что существуют ценности, стоящие выше любых запретов, — память, любовь к родной земле и свобода творчества. Организаторы акции подчёркивают, что эта история должна напоминать: свобода творческого самовыражения не может ограничиваться в интересах какой-либо идеологии.

Они отметили, что рассматривают произошедшее не только как историю одного рисунка, но и как повод начать в обществе более широкую дискуссию о праве на свободное творческое самовыражение. «Здесь, на вершине Арарата, у нас нет никаких сомнений в том, какой именно рисунок нёс главную идею и самый важный смысл на той выставке», — подчеркнули они.

Произошедший в июле случай, вызвал широкий общественный резонанс. Работа Евы, изображающая арцахский памятник «Мы и наши горы» («Папик-Татик»), была снята с выставки. Администрация школы объяснила своё решение тем, что рисунок не соответствует теме экспозиции. Однако родители девочки и ряд общественных деятелей расценили произошедшее как проявление цензуры.

По словам матери Евы, после этого происшествия учительница девочки подала заявление об увольнении, заявив, что не может работать в школе, где детское творчество оценивается как «антигосударственный шаг».

News.am