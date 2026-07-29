Папоян разбушевался: «Хотим, чтобы ЕАЭС работал, а не был похож на ОДКБ» (Видео)

Товары, которые свободно продаются в Объединенных Арабских Эмиратах, Европейском союзе и Китае, объективно не могут не соответствовать стандартам российского рынка. Об этом в беседе с журналистами 29 июля заявил министр экономики Армении Геворк Папоян.

Отвечая на вопрос корреспондента Новости Армении – NEWS.am о том, не свидетельствует ли имевшее место обращение к России с просьбой о снятии ограничений об ущербности европейского рынка, глава Минэкономики подчеркнул, что дело не в отсутствии альтернатив, а в соблюдении базовых правил интеграционного объединения.

«Все государства-члены ЕАЭС обязаны обеспечивать свободное перемещение товаров, услуг и рабочей силы, а наличие искусственных барьеров свидетельствует о сбое в работе принципов союза», — отметил Папоян.

Отдельно Геворк Папоян затронул тему эффективности интеграционных механизмов.

«Мы хотим, чтобы ЕАЭС работал и действовал, а не был похож на ОДКБ. Мы относимся к ЕАЭС как к своей организации и не можем занимать пассивную или нейтральную позицию по отношению к ее неработающим механизмам. Неработающие принципы ЕАЭС – это проблема не только Армении, но и всего Союза», – заключил министр экономики.