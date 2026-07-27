Патрульные автомобили в Армении за полтора года попали в 570 ДТП

Служебные автомобили патрульных полицейских в Армении за полтора года попали в 570 ДТП, сообщили в МВД страны в ответ на запрос «Пастинфо».

Отмечается, что 374 случая было зарегистрировано в 2025 г., еще 196 – в 2026 г. Из поврежденных 570 машин 4 были признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации.

«С целью ремонта повреждений, возникших в результате происшествий, страховые компании выплатили ремонтным организациям 259 750 546 драмов ($710 тыс.)… Для нужд патрульной службы МВД в 2025-2026 гг. новые машины не приобретались», – отметили в министерстве.

В МВД заявили, что, по состоянию на 25 июня 2026 года, исходя из результатов 59 служебных проверок, дисциплинарное взыскание применено в отношении 19 служащих. А в течение 2025 года были проведены 133 проверки – дисциплинарное взыскание было применено в отношении 74 служащих.

Вместе с тем, по результатам служебных проверок ни один сотрудник патрульной службы не был уволен.

Sputnik Армения