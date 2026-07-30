Пашинян готовит население к повышению тарифов на воду: все процессы должны быть включены в тариф

Система водоснабжения в стране находится в значительно изношенном состоянии и требует серьезных инвестиций. Об этом на брифинге после заседания Правительства заявил 30 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя очередной случай кишечного отравления в общине Бюрегаван из-за низкого качества воды.

По словам премьер-министра, необходимо получить обоснованные ответы и сделать соответствующие выводы со стороны компании «Веолия джур» и других ответственных структур. «Должны быть приняты необходимые решения. Проблема заключается не только в инвестициях. Нам иногда кажется, что, проложив трубы, мы решили вопрос, однако если все это не будет подвергаться ежедневному обслуживанию, вновь столкнемся с теми же проблемами. Для обеспечения ежедневного обслуживания необходимы серьезные инвестиции. Более того, управление рисками также входит в структуру тарифов. Мы должны посмотреть проблеме в лицо и руководствоваться стандартами. Все процессы должны быть включены в тариф, чтобы мы могли в долгосрочной перспективе обеспечивать качественное ежедневное обслуживание системы водоснабжения», — отметил Пашинян.

News.am