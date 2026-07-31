Пашинян уничтожает политическое поле, толкая страну в бездну авторитаризма – Бегларян

Власти продолжают политические репрессии и аресты видных и влиятельных оппонентов, пишет бывший госминистр Арцаха Артак Бегларян.

«В ряду многочисленных прецедентов наиболее вопиющими эпизодами последнего времени стали незаконное тюремное заключение Аветика Чалабяна, сфабрикованное уголовное дело против Нарека Карапетяна и заказное преследование Липарита Дрмеяна.

Что же касается постановочного ареста Гагика Царукяна, то это перешло не только правовые и политические, но и все моральные границы.

Пашинян последовательно уничтожает политическое и общественное поле, заставляя замолчать голоса оппозиции. Вопреки своим «демократическим клятвам», он день за днем толкает Армению в бездну авторитаризма.

Все политические преследования должны быть прекращены, и общественное давление в этом вопросе играет ключевую роль», — считает Бегларян.

Verelq.am