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Плакат в поддержку Варданяна и других пленных был поднят на вершинах Арарата и Арагаца

Плакат в поддержку мецената и филантропа Рубена Варданяна и всех армянских пленных был поднят на вершинах Арарата и Арагаца. Об этом в соцсетях сообщил общественный деятель и репатриант Георгий Кеворков.

По его словам, в рамках акции на двух символических вершинах Армянского нагорья – горе Арарат и Арагаце, самой высокой точке Армении, был поднят плакат с надписью «Free Ruben Vardanyan. Free all Armenian prisoners» («Свободу Рубену Варданяну. Свободу всем армянским пленным»).

Как отметил Кеворков, цель акции – привлечь внимание международного сообщества к судьбе Рубена Варданяна и других армянских пленных, которые, по его словам, продолжают незаконно удерживаться в Азербайджане.

«Арарат и Арагац являются символами армянского народа. Поднять на этих вершинах плакат с требованием освобождения всех армянских пленных – значит еще раз напомнить миру, что эта тема не должна исчезнуть из международной повестки и оставаться в центре внимания армянского народа», – заявил Кеворков.

Рубен Варданян находится в азербайджанском плену уже 1037 дней.

В 2025-2026 гг. в Азербайджане проходил сфабрикованный судебный процесс против представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха и других армянских пленных.

17 февраля 2026 года Бакинский военный суд вынес «приговор» по делу Рубена Варданяна, приговорив того к 20 годам лишения свободы. Суд не стал полностью зачитывать текст судебного решения. Позднее из текста приговора, предоставленного семьей Варданяна, стало известно, что тот был признан виновным по 41 пункту обвинения на основании 21 статьи Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В феврале 2026 г. бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, экс-командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, экс-спикер парламента Давид Ишханян, экс-глава МИД Давид Бабаян были приговорены в Баку к пожизненному заключению. Экс-лидерам Нагорного Карабаха Аркадию Гукасяну и Бако Саакяну дали по 20 лет лишения свободы в связи с тем, что законодательство Азербайджана не допускает пожизненного срока в отношении людей, достигших 65 лет. При этом Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян приговорены к 19 годам, Гарик Мартиросян – к 18 годам, Давид Алавердян и Левон Балаян – к 16 годам, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян – к 15 годам лишения свободы. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы.

Sputnik Армения

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