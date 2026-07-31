«Политический заказ»: «Крылья единства» осудили обвинения Пашиняна в адрес Дрмеяна

Партия «Крылья единства» осудила публичные обвинения Никола Пашиняна в адрес члена этой политической силы Липарита Дрмеяна, бывшего главы офиса представителя Армении по международно-правовым вопросам.

Политсила экс-омбудсмена Армана Татояна обращает внимание, что сразу же после выпадов премьера в адрес юриста, прокуратура дала ход этим заявлениям. Такая оперативность дает основания полагать, что имеет место политический заказ, а действия эти были тщательно спланированы и согласованы между властями и правоохранителями.

В партии считают особенно опасным то, что свои обвинения Пашинян открыто увязал с партийной принадлежностью Дрмеяна и его оппозиционной деятельностью. Этим власти дали понять, что политический выбор человека может стать причиной уголовного дела против него.

«Поведение Пашиняна – это очередное проявление деградации госинститутов, политической инструментализации правоохранительных органов и политики расправы над оппонентами. Это прямой сигнал всем специалистам госсистемы – профессиональная позиция, не соответствующая воле главы правительства, может впоследствии квалифицироваться как преступление», — заявляют в партии.

Также политсила требует от генпрокуратуры и остальных правоохранительных структур оставаться исключительно в рамках закона и не выполнять политические инструкции.

Ранее в ходе брифинга Пашинян потребовал от правоохранительных органов провести проверку в отношении Дрмеяна, обвинив его в обслуживании «частных интересов» во время работы в правительстве. Почти сразу же прокуратура дала ход заявлению премьера.

Дрмеян возглавлял офис до 29 августа 2025 года. Незадолго до его увольнения Пашинян резко отреагировал на вопрос журналиста, напомнившего, что офис представителя по международно-правовым вопросам считает решение Стокгольмского арбитража по делу «Электрических сетей Армении» обязательным к исполнению.

«Правительство — это я», — заявил тогда премьер. По его словам, если кто-либо придерживается позиции, отличной от позиции правительства, он может подать заявление об уходе, в противном случае его уволят.

После ухода с должности Дрмеян стал кандидатом в депутаты от партии «Крылья единства».

Sputnik Армения