«Политический заложник»: блок «Армения» раскритиковал продление ареста Артуру Саркисяну

Блок «Армения» раскритиковал решение суда о продлении домашнего ареста депутату Артуру Саркисяну. Об этом говорится в заявлении политической силы.

Ранее, 30 июля, суд отклонил ходатайство защиты об отмене домашнего ареста и продлил срок действия меры пресечения еще на один месяц.

В блоке заявили, что решение суда нарушает не только права депутата, но и препятствует полноценной работе парламента, а также нарушает волеизъявление и избирательные права тысяч граждан.

Согласно авторам заявления, решение принято без надлежащего правового обоснования и противоречит постановлению Конституционного суда Армении от 7 декабря 2021 года.

«Таким образом, избранный народом депутат лишен возможности свободно осуществлять свои конституционные полномочия», — говорится в заявлении.

В заявлении также содержится требование немедленно освободить Саркисяна, всех обвиняемых по делу «18 справедливых» и других политических заключенных. В блоке назвали депутата «политическим заложником».

Кроме того, политическая сила заявила о намерении довести ситуацию до сведения международных партнеров, рассчитывая на соответствующую оценку.

Напомним, 7 августа 2025 года Следственный комитет Армении сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении 18 представителей движения «Священная борьба». Им предъявлены обвинения в подготовке теракта и попытке захвата власти.

Архиепископ Баграт Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня прошлого года. Тогда Следственный комитет заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.

Согласно решению суда, Саркисян сможет участвовать в заседаниях парламента нового созыва в сопровождении сотрудников полиции.

Sputnik Армения