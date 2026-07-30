После обещаний не пересматривать соглашение Пашинян заговорил об арбитраже по ЮКЖД

Премьер Армении Никол Пашинян допустил, что по Южно-Кавказской железной дороге могут быть де-юре приняты решения, вплоть до разбирательства в Арбитраже.

Он заявил, что в ходе недавней телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал вопросы, связанные с железной дорогой (находящейся в концессионном управлении ЮКЖД, дочерней компании РЖД – ред). Тем не менее, добавил премьер, позиция правительства остается неизменной: «Железная дорога – собственность Республики Армения, и государство должно использовать ее так, как считает целесообразным».

Правительство Армении ожидает, что вопрос с Россией по Южно-Кавказской железной дороге будет решен дружественным образом, но «де-юре может возникнуть вопрос, и в случае несогласия [российской стороны — ред] это может быть рассмотрено в Арбитражном суде».

«Например, могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить в год по 2 миллиарда долларов», — заявил премьер.

На вопрос, намекает ли он на концессионные выплаты для железной дороги, Пашинян ответил, что необходимости в намеках нет.

«Мы хотим дружественным образом решить вопрос, но все же решить его», — заявил премьер.

Еще 2 июля Пашинян заявлял, что армянская сторона не собирается в одностороннем порядке пересматривать договоренности с российской стороной вокруг ЮКЖД,

ЮКЖД (дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги») – концессионный управляющий железных дорог Армении с 2008 года.

Напомним, вопрос российского концессионного соглашения армянской ж/д впервые поднял премьер-министр Армении Никол Пашинян в контексте ремонта участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию в декабре 2025 года. Речь идет о 1,6 км участке из Ерасха к Нахиджеван и 12,4 км от села Ахурик к турецкой границе. Уже 24 мая, в ходе агиткампании в Ширакской области, Пашинян заявил, что правительство Армении возьмет на себя реконструкцию этих ж/д.

Позже он предложил РФ пересмотреть управление армянской железной дорогой, заявив о возможной продаже концессии дружественной стране – Казахстану, ОАЭ или Катару. Ереван заявил, что не возражает против передачи управления железными дорогами казахстанской компании при условии согласия российской стороны. В свою очередь министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что Россия не ведет переговоров о передаче концессии Казахстану.

Sputnik Армения