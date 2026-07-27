Постоянное представительство Франции при ООН в Женеве заявило, что Соединенные Штаты больше не могут считаться «маяком прав человека». Такое заявление обнародовали после голосования в ООН по продлению полномочий Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка.

«США когда-то были маяком прав человека. Больше нет. Сегодня они стоят бок о бок с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией, в изоляции. И мир больше не слушает их», — сообщило представительство.

Так оно прокомментировало голосование в ООН за продление полномочий Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка. Против выступили США, Россия, Израиль, Аргентина и еще ряд стран.

Представитель США при ООН Майк Уолтц на это заявил, что «Франция проголосовала за того, кто поучает свободные, суверенные демократии, такие как Соединённые Штаты, Великобритания и Израиль, в то же время заигрывая с самыми жестокими угнетателями в мире».

Тюрк на своем посту неоднократно критиковал Израиль за действия против палестинцев.

Alpha news