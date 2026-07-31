Постпред РФ: НАТО стремится «оттащить» Армению от союзников по ОДКБ

НАТО стремится «оттащить» Армению от союзников по ОДКБ, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

«Мы отмечаем стремление стран НАТО и отдельных западных государств «оттащить» Армению от союзников по ОДКБ, в том числе путем проведения совместных учений», – сказал Васильев в беседе с агентством.

Он отметил, что такой подход нынешнего руководства Армении, безусловно, не отвечает долгосрочным интересам обеспечения безопасности и суверенитета страны.

«Те, кто изучает историю региона, в том числе в многовековой ретроспективе, вероятно найдут много фактов, которые доказывают, что судьба армянского народа складывалась весьма непросто и порой кроваво. Ответ на вопрос, кто именно был главным гарантом его безопасности и процветания на протяжении многолетней истории, однозначен и лежит на поверхности», — добавил дипломат.

Panorama.am