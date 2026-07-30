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Информагентства

«Правительство – это не ты»: Дрмеян ответил Пашиняну

Бывший глава Офиса представителя по международно-правовым вопросам Липарит Дрмеян прокомментировал обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее в ходе брифинга Пашинян потребовал от правоохранительных органов провести проверку в отношении Дрмеяна, обвинив его в обслуживании «частных интересов» во время работы в правительстве.

«Сегодня я узнал, что после заседания правительства «правительство – это я» (имеет в виду Пашиняна – ред.) вспомнил обо мне. Оставим в стороне тот факт, что заявленные факты не имеют ничего общего с реальностью и «правительству – это я» еще придется их опровергать. Скажу кратко: я действовал во имя одного субъекта, и этот единственный субъект – Республика Армения», — написал Дрмеян в соцсетях.

По его словам, примечательно, что все это произошло после его политической активности и представленных партией «Крылья единства» аргументов в Конституционном суде, которые, как утверждает Дрмеян, свидетельствуют о применении партией «Гражданский договор» финансовых, административных и репрессивных ресурсов в ходе выборов.

«Право и справедливость возобладают, а общественность увидит, что «правительство – это не ты», – написал Дрмеян.

Дрмеян возглавлял офис до 29 августа 2025 года. Незадолго до его увольнения Пашинян резко отреагировал на вопрос журналиста, напомнившего, что офис представителя по международно-правовым вопросам считает решение Стокгольмского арбитража по делу «Электрических сетей Армении» обязательным к исполнению.

«Правительство – это я», – заявил тогда премьер. По его словам, если кто-либо придерживается позиции, отличной от позиции правительства, он может подать заявление об уходе, в противном случае его уволят.

После ухода с должности Дрмеян стал кандидатом в депутаты от партии «Крылья единства», которую возглавляет бывший омбудсмен Армении Арман Татоян.

Между тем Генеральная прокуратура Армении уже дала ход заявлению Пашиняна о проведении проверки в отношении бывшего главы офиса.

Sputnik Армения

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