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Правозащитница сообщила о жестоком избиении солдата – Минобороны отрицает

19-летний военнослужащий А. Г. был жестоко избит в одной из воинских частей Джермука и в тяжелом состоянии доставлен в Центральный военный клинический госпиталь. Об этом написала в соцсетях правозащитница Жанна Алексанян.

По ее словам, инцидент произошел около недели назад, однако известно о нем стало лишь недавно. После получения информации Алексанян обратилась к омбудсмену Анаит Манасян.

«Недавно я получила сигнал о том, что 19-летний военнослужащий А. Г. был жестоко избит. Его состояние оказалось настолько тяжелым, что его пришлось перевезти в военный госпиталь «Каназ», – написала правозащитница.

По словам Алексанян, мать застала сына в тяжелом состоянии: его лицо было деформировано, кроме того, у него наблюдались галлюцинации. Молодой человек, согласно имеющейся информации, был призван на срочную службу около шести месяцев назад, несмотря на наличие психических проблем. Мать военнослужащего также утверждает, что к избиению причастен один из офицеров части.

По словам правозащитницы, уголовное дело по факту произошедшего до сих пор не возбуждено.

Между тем Министерство обороны Армении опровергло сообщения о том, что 19-летний военнослужащий А. Г. был избит. Соответствующее заявление опубликовал в Telegram пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян.

«Один из пользователей социальной сети распространил информацию, не соответствующую действительности. Министерство обороны Армении призывает воздерживаться от распространения ложной и недостоверной информации, а также от необоснованных попыток дискредитировать армянскую армию в глазах общества», — написал Торосян.

В ведомстве сообщили, что военнослужащий действительно находится в военном госпитале, однако в больницу он попал по иной причине, связанной с состоянием здоровья. В настоящее время военнослужащий находится под наблюдением врачей и проходит обследование. По данным Минобороны, его состояние оценивается как хорошее, поводов для беспокойства нет.

Кроме того, Минобороны заявило о готовности сопровождать представителей офиса Защитника прав человека Армении в госпиталь, чтобы они могли лично ознакомиться с реальной ситуацией.

Sputnik Армения

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