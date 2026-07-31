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Информагентства

Продажи армянского коньяка и вина в России за полугодие сократились на 11–12%

Розничные продажи армянского коньяка и тихого вина в России в первом полугодии 2026 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11–12%, следует из данных участников рынка, которые приводит «Коммерсантъ».

Продажи армянского коньяка сократились на 12,2% — до 1,37 млн декалитров. Доля продукции из Армении на российском рынке коньяка уменьшилась до 20%, потеряв за год 1,7 процентного пункта.

Продажи тихого вина из Армении снизились на 11,8% — до 239,65 тыс. декалитров. В июне падение составило 18,9% в годовом выражении. На армянские вина приходится менее 1% российского рынка тихих вин.

Как отмечают участники рынка, продажи армянской продукции сокращаются быстрее, чем рынок алкогольной продукции в целом. За первое полугодие продажи коньяка в России (без учета французского) снизились на 4,6%, а тихого вина — на 3,7%.

Эксперты связывают снижение спроса с несколькими факторами. В мае Роспотребнадзор приостановил продажу продукции трех армянских производителей — «Веди-Алко», Абовянского коньячного завода и винно-коньячного дома «Шахназарян». Кроме того, часть российских импортеров и дистрибуторов, по данным источников «Коммерсантъ», сократила закупки армянской продукции, опасаясь новых ограничений.

Дополнительное давление на продажи оказало повышение минимальной розничной цены на коньяк. С января минимальная цена на коньяк и виски, произведенные из выдержанного не менее трех лет сырья, выросла на 16% — до 755 рублей.

По мнению участников рынка, повышение цен и изменение потребительских предпочтений также способствуют снижению спроса: часть покупателей переходит на более известные бренды или выбирает другие категории крепкого алкоголя.

Arka.am

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