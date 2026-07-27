Проживающие за рубежом граждане РА смогут покупать квартиры, не приезжая в страну

Онлайн-договора упростят покупку жилья для граждан Армении, живущих за рубежом. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель председателя Комитета кадастра недвижимости Армении Нане Казарян.

Она напомнила, что в последние несколько месяцев в Армении были задействованы механизмы, позволяющие заключать электронные договора о купле-продаже квартир, не требующие нотариального заверения.

«В апреле такая возможность создана и для купли-продажи квартир между гражданами Армении. Для этого покупатель и продавец должны иметь электронную подпись и зарегистрироваться в национальной системе электронной аутентификации «Ес ем» («Я»)», — отметила она.

А согласно решению правительства, недавно принятому и вступившему в силу, такая возможность есть и в случае ипотечных договоров на первичном рынке жилья, с участием застройщика, банка (кредитной организации) и покупателя.

В этом случае покупатель также должен быть гражданином Армении и пройти указанную выше процедуру аутентификации. При этом неважно, проживет ли он в республике или за ее пределами. В последнем случае покупателю не нужно приезжать в страну либо искать людей, на которых можно оформить доверенность, добавила Казарян.

Достаточно войти в электронную систему e-cadastre.am, где будет сгенерирован типовой договор, который нужно заверить электронными подписями представителей застройщика, банка, а также покупателя.

Замглавы Кадастра уточнила, что система электронных договоров доступна для покупки квартир у застройщиков как в готовых, так и в недостроенных зданиях.

Sputnik Армения