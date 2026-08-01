«Процесс» в Баку: обсуждается «решение» по апелляциям армянских пленных

В Бакинском апелляционном суде завершилось «рассмотрение» апелляций армянских пленных. «Судебная коллегия» приступила к обсуждению «решения». Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, что в пятницу на «заседании» экс-лидер Нагорного Карабаха Бако Саакян обратился к «суду» с ходатайством отменить «приговор» нижестоящей инстанции и оправдать его.

Правом на ответ стороне «обвинения» воспользовались также Василий Бегларян, Аркадий Гукасян, Левон Мнацаканян, Мадат Бабаян, Гурген Степанян, Давид Манукян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Меликсет Пашаян, Гарик Мартиросян, Давид Алавердян, Левон Балаян и Эрик Казарян, а также некоторые из их «адвокатов».

Они представили свои аргументы и заявили, что не признают себя виновными по предъявленным им «обвинениям».

«Адвокаты» обратились к «суду» с просьбой отменить «вердикты» нижестоящей инстанции и оправдать их подзащитных.

Затем выступили представители «потерпевших» и прокуроры.

«Председательствующий судья Эльмар Рахимов объявил о завершении «судебного рассмотрения апелляций. Судебная коллегия приступила к обсуждению для вынесения решения», – говорится в сообщении госСМИ Азербайджана.

В 2025-2026 гг. в Азербайджане проходил сфабрикованный судебный процесс против представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха и других армянских пленных. В феврале 2026 г. бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, экс-командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, экс-спикер парламента Давид Ишханян, экс-глава МИД Давид Бабаян были приговорены в Баку к пожизненному заключению. Экс-лидерам Нагорного Карабаха Аркадию Гукасяну и Бако Саакяну дали по 20 лет лишения свободы в связи с тем, что законодательство Азербайджана не допускает пожизненного срока в отношении людей, достигших 65 лет. При этом Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян приговорены к 19 годам, Гарик Мартиросян — к 18 годам, Давид Алавердян и Левон Балаян — к 16 годам, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян — к 15 годам лишения свободы. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы.

Sputnik Армения