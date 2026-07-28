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Информагентства

Путин и Алиев подтвердили курс на развитие отношений России и Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором руководители государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Лидеры двух стран также детально обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, отдельно отметив конструктивный характер российско-азербайджанских связей и регулярную активизацию рабочих контактов. В ходе беседы стороны подчеркнули важность расширения межгосударственного диалога, который сейчас активно развивается по линии правительств, а также в рамках взаимодействия ключевых профильных министерств и ведомств.

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