Пятеро человек задержаны по делу об избиение брата одного из сподвижников Пашиняна (видео)

Пятеро человек задержаны по делу об избиение Авета Конджоряна — брата действующего главы правящей парламентской фракции «Гражданский договор» (лидер партии — премьер Никол Пашинян, ред) Айка Конджоряна, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе Следкома.

«В рамках уголовного производства в отношении 5 человек было возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 5 части 2 статьи 195 Уголовного кодекса (физическое воздействие, совершенное группой лиц).

В отношении двух из них действует подписка о невыезде и залог. В отношении остальных обвиняемых мера пресечения не избрана.

По предварительным данным, Конджоряна избили директор компании «Миллон Майнинг» Бабкен Овакимян, член совета старейшин общины Абовян Наири Акопян и их знакомые.

Жена Акопяна после инцидента рассказала СМИ, что Авет Конджорян уже на протяжении долгого времени проезжал на машине мимо их дома и выкрикивал нецензурные оскорбления в адрес их семьи. В медиа появились и видео с камер, на которых слышны оскорбления, предположительно, со стороны Конджоряна. На одном из видео видно, что его сопровождает полицейская машина.

Согласно информации СМИ, неприязнь между бывшими друзьями Акопяном и Конджоряном началась после возникновения финансовых вопросов в совместном бизнесе.

Sputnik Армения