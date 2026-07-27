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Режим Алиева влияет на политику Израиля: заявление Армянского патриаршества Иерусалима

Армянское патриаршество Иерусалима выразило глубокое разочарование в связи с тем, что резолюция о признании Геноцида армян в Османской империи, предложенная правительством Израиля, была исключена из списка вопросов, подлежащих голосованию в Кнессете.

28 июня кабмин Израиля одобрил проект резолюции о признании Геноцида армян в Османской империи и направил документ на рассмотрение Кнессета. Однако 13 июля израильский парламент отложил голосование по резолюции. Издание Haaretz сообщило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал голосование после того, как советник президента Азербайджана связался с его офисом. Азербайджанские паблики пишут, что звонок был сделан Хикметом Гаджиевым.

«Обеспокоенность вызывает то обстоятельство, что иностранное государство, по-видимому, способно оказать влияние на обсуждение внутренних вопросов Государства Израиль. Реальность такова, что администрация Азербайджанской Республики, ответственная за насильственное изгнание более 120 тысяч коренных армян-христиан из Нагорного Карабаха, может отложить или даже решить, какой вопрос может быть вынесен на обсуждение Кнессета», – говорится в заявлении Патриаршества, опубликованном в соцсети.

Патриаршество особенно удивлено тем, что «режим Алиева, по-видимому, способен влиять как на политические расчеты израильских чиновников, так и на моральные вопросы, которые Кнессет готов обсудить».

Повестка дня и обсуждения в Кнессете – это вопросы, которые должны оставаться под суверенной ответственностью Государства Израиль, считает Армянское патриаршество Иерусалима.

В заявлении подчеркивается, что Геноцид армян – неоспоримый исторический факт, который не зависит от политических обстоятельств и навсегда останется неизменным в исторических документах.

Армянское патриаршество Иерусалима вновь призвало Израиль официально признать Геноцид армян – первый в XX веке.

«В то же время, мы подтверждаем наш призыв к Турецкой Республике признать Геноцид армян и положить конец политике и инициативам, направленным на искажение исторических фактов. Мы обращаемся с этим призывом, будучи убежденными в том, что любое прочное примирение между двумя народами возможно только тогда, когда оно основано на исторической правде», – говорится в заявлении.

Армянское патриаршество Иерусалима, ставшее приютом для большого числа выживших и сирот, искавших убежища на Святой Земле после Геноцида армян, вновь подтвердило свою ответственность за сохранение памяти о тех, кто страдал, и передачу их наследия будущим поколениям.

Именно Армянская Апостольская церковь на протяжении веков брала на себя священную миссию сохранения национальной памяти и идентичности, особенно в те времена, когда армянская нация была лишена государственности, говорится в заявлении.

«Пусть память о жертвах Геноцида армян навсегда останется в сердцах армян и всего человечества», – отметили в Патриаршестве.

Sputnik Армения

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