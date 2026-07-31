Режим отобрал у Царукяна коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат»

В рамках производства о конфискации имущества незаконного происхождения, на основании ходатайства Генеральной прокуратуры, акции ОАО «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» решением Антикоррупционного суда переданы в управление и на хранение Республике Армения. Об этом сообщают в Генеральной прокуратуре РА.

Напомним, что 9 октября 2023 года Генеральная прокуратура представила в Антикоррупционный суд иск против Гагика Царукяна и связанных с ним лиц с требованием о конфискации имущества незаконного происхождения.

Исковым заявлением, в качестве имущества незаконного происхождения, помимо прочего, требовалось конфисковать в пользу Республики Армения принадлежащие Гагику Царукяну акции ОАО «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат».

В рамках дела о конфискации имущества незаконного происхождения, 29 июля 2026 года Генеральной прокуратурой в Антикоррупционный суд было представлено ходатайство о применении меры по обеспечению иска — о передаче управления и хранения акций ОАО «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» Республике Армения.

Решением суда от 30 июля 2026 года представленное ходатайство было удовлетворено: управление и хранение акций компании «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» передано Республике Армения в лице Министерства экономики.

Кроме того, Генеральная прокуратура в исковом заявлении о конфискации имущества незаконного происхождения требует конфисковать у Гагика Царукяна и связанных с ним лиц:

75 объектов недвижимости, что, помимо прочего, включает 52 квартиры в районе Нор Норк, 5 квартир на улице Абовяна, 11 квартир в Котайкской области и другую недвижимость.

Рыночную стоимость 10 объектов имущества.

42 транспортных средства.

Доли участия в 38 юридических лицах, среди которых ООО «Мульти Груп Концерн», ООО «Мульти Автотранс», ООО «Онира клаб» и другие юридические лица.

Заявленное денежное требование составляет 105 миллиардов 865 миллионов 865 тысяч драмов.

Напомним, что в рамках дела о конфискации имущества незаконного происхождения, 13 июля 2026 года Генеральной прокуратурой в Антикоррупционный суд было представлено еще одно ходатайство о применении меры по обеспечению иска — о передаче управления и хранения акций ЗАО «Араратцемент» Республике Армения. Решением суда от 15 июля 2026 года представленное ходатайство было удовлетворено: управление и хранение акций ЗАО «Араратцемент» передано Республике Армения.

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