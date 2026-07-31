Решетников: Если Армения пересмотрит договор по ЮКЖД, Россия потребует компенсацию

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) не является «бесплатным» активом российской компании, а требования Армении о каких-либо дополнительных выплатах в случае пересмотра соглашения не имеют оснований, передаёт ТАСС.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван ищет альтернативы отношениям с Россией не только в экономической, но и в политической сфере.

По словам Решетникова, в развитие ЮКЖД Россия уже инвестировала более 30 млрд рублей, закупила новый подвижной состав и развивает инфраструктуру в рамках действующих контрактных обязательств.

«Если эти обязательства будут в одностороннем порядке пересмотрены, а нашему инвестору будет нанесен ущерб, у нас будут основания требовать его компенсации», — подчеркнул министр.

Он также заявил, что постановка вопроса о том, что в такой ситуации Россия должна дополнительно что-либо выплачивать Армении, является безосновательной.

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