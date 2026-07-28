Роберт Ованнисян стал единоличным победителем крупного шахматного турнира во Франции

Гроссмейстер Роберт Ованнисян стал победителем крупного шахматного турнира Dole Open 2026 во Франции.

Ованнисян поделил первое место с соотечественником — Айком Мартиросяном. По правилам соревнований для выявления победителя армянские шахматисты сыграли две дополнительные партии с укороченным контролем времени. В обеих партиях тай-брейка победил Роберт Ованнисян.

Примечательно, что ни Ованнисян, ни Мартиросян за весь турнир в 9 туров не потерпели ни одного поражения, набрав по 7,5 очков.

В этом же турнире выступали и два других представителя Армении: Сергей Склокин-Багиян набрал 5,5 очков, а Тигран Согомонян — 4.

Турнир Dole Open 2026 проходил во Франции с 18 по 26 июля.

Sputnik Армения