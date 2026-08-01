Романос Петросян за 6 месяцев получил около 26 миллионов драмов зарплаты

«Пастинфо» представляет годовую декларацию временного управляющего ЭСА, члена правления партии «Гражданский договор» Романоса Петросяна за 2025 год.

Он задекларировал 2 квартиры на праве общей собственности: одна находится в городе Абовян Котайкской области, приобретена в 2001 году, другая — в административном районе Арабкир города Еревана, куплена в 2019 году. Также задекларирован 1 земельный участок, которым он владеет единолично, расположенный в общине Акунк Котайкской области, приобретённый в 2014 году.

Петросян задекларировал автомобиль марки BMW 2017 года выпуска, который купил в 2023 году.

В начале года на одном из его банковских счетов было 7 тысяч евро, которые к концу года были обнулены, на другом счёте в начале года было 7 миллионов 420 тысяч 359 драмов, а к концу года сумма уже составляла 32 миллиона 84 тысячи драмов.

В начале года у него было 1 миллион 800 тысяч драмов наличными, которые к концу года уже составляли 2 миллиона 350 тысяч драмов.

За год доходы Петросяна составили более 39 миллионов 743 тысяч драмов.

Примечательно, что Петросян был назначен временным управляющим ЭСА 18 июля 2025 года, и за 6 месяцев он получил из ЭСА более 25 миллионов 981 тысячи драмов зарплаты, тогда как в первом полугодии года на должности главы Государственной контрольной службы его зарплата составила около 10 миллионов 650 тысяч драмов.

Ещё 2 миллиона 574 тысячи драмов Петросян получил от Министерства финансов, 328 тысяч драмов — от «Америабанка», ещё 208 тысяч драмов — от Котайкского областного отдела Службы принудительного исполнения судебных актов.

На конец года основная сумма его кредитных обязательств составила 24 миллиона 18 тысяч драмов.

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