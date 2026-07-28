Россельхознадзор пресек ввоз цветов из Армении через Беларусь

Россельхознадзор заявил, что пресек ввоз из Беларуси цветов армянского происхождения по поддельным документам.

«23 июля 2026 года под контролем Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в Смоленской области уничтожена крупная партия свежесрезанных роз происхождением из Армении. Данная мера была применена в связи с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Россельхознадзора.

Отмечается, что инспекторы ведомства совместно с сотрудниками Смоленской таможни задержали 39,2 тыс. цветов 18 июня.

Транспортное средство, перевозившее данную партию, под управлением гражданина Беларуси следовало из Минской области в Москву. При этом в сопроводительных документах груз был заявлен перевозчиком как безалкогольные тонизирующие напитки.

«В ходе досмотра грузового отсека были обнаружены цветы, на которые отсутствовали фитосанитарные и товаросопроводительные документы. На сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток указано их армянское происхождение», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 12 июня 2026 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию, а также на транзит через ее территорию подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении. Ограничения введены в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе в целях предотвращения заноса на территорию страны опасных карантинных объектов.

«В связи с запретом поставок указанных видов товаров на российский рынок, а также отсутствием документов, подтверждающих безопасность и законность перемещения, по решению Управления Россельхознадзора данная партия роз утилизирована. Перевозчик привлечен к административной ответственности», – отмечается в сообщении.

С мая Россельхознадзор поэтапно ввел ограничения на импорт армянской продукции. Под запрет последовательно попали цветы, овощи, ягоды, фрукты, виноград, картофель, сухофрукты, а с 12 июня — практически вся продукция растительного происхождения (кроме консервированной). Также были ограничены поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении. Ведомство объяснило меры выявленными нарушениями фитосанитарных требований. При этом Россия остается главным рынком сбыта армянской сельхозпродукции, на который приходится свыше 90% экспорта.

Sputnik Армения