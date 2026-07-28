Россияне начали массово искать жилье в Армении на фоне слухов о второй волне мобилизации

Ереване — на фоне слухов о новой волне мобилизации, рассказали «Верстке» местные риелторы. По словам одного из них, в последние два года основными клиентами были эмигранты, которые «переезжали из одной квартиры в другую». Но сейчас «80% тех, кто обращается, это те, кто переехал недавно, либо только собирается». «Ситуация в целом сравнима с 2022 годом», — добавил собеседник издания.

В результате за последние три месяца цены на аренду в столице Армении выросли примерно на 30%, говорит другой специалист по подбору недвижимости. «Начиная с майских праздников народ едет, а сейчас еще больше. У меня сейчас куча запросов на сентябрь. Я так думаю, перед выборами [в Госдуму] хотят свалить. Поэтому в сентябре, наверное, еще цены подрастут», — отметил риелтор. При этом один из собеседников издания назвал текущие цены на жилье «просто сумасшедшими».

В одном из популярных среди россиян телеграм-каналов по поиску недвижимости в Ереване также видно резкое оживление спроса, обратила внимание «Верстка». Ежедневно в нем появляются десятки новых объявлений от тех, кто уже прилетел в Армению или планирует эмиграцию осенью. Жилье ищут как семьи с детьми, так и одинокие молодые мужчины и женщины. «Кто приезжает в начале сентября, и кто хочет снять квартиру на пополам, напишите, ищу сожителя для мужа», — написала одна из участниц чата. В то же время канал о недвижимости в Армении «Метры в драмах» отмечает, что «нормальных вариантов» для съема уже нет.

По данным «Яндекс Вордстат», россияне стали активно искать «квартиры в Ереване» весной 2026 года. За неделю с 13 по 19 июля количество запросов достигло 5,2 тыс. и превысило показатели недели с 28 февраля по 6 марта 2022 года (5 тыс.), когда началась полномасштабная война в Украине. Рекордное число поисковых запросов было зафиксировано во время мобилизации осенью 2022-го (почти 10 тыс. на неделе с 19 по 25 сентября). При этом по статистике Google Trends уровень интереса россиян к квартирам в Ереване летом 2026 года уже сопоставим с началом вторжения в Украину и периодом мобилизации.

Ранее источники «Верстки» сообщили, что после сентябрьских выборов в Госдуму власти могут ввести в стране военное положение и провести мобилизацию. Слухи о последней ходят уже несколько месяцев. В частности, о подготовке новой мобилизации писали аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW). Не исключали ее и некоторые европейские чиновники, говорившие с The Washington Post. По их словам, на такой шаг Кремль может пойти, если высокие потери на фронте сохранятся.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Владимир Путин собирается в рамках новой мобилизации отправить на фронт «от 300 до 500 тыс. человек». Он объяснил это тем, что с начала года, по его данным, Минобороны РФ привлекло в армию 221 тыс. контрактников, но потери за тот же период достигли 225,5 тыс. человек, из которых 131 тыс. — убитыми. Зеленский отметил, что Путин проведет мобилизацию в начале октября, «если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию».

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